La Selección Colombia se prepara para un nuevo duelo ante Francia en el amistoso previo al Mundial 2026, un enfrentamiento que revive una historia corta pero intensa entre dos selecciones que han protagonizado partidos memorables.

El compromiso en el Northwest Stadium de Landover no solo servirá como preparación, sino también como una oportunidad para revisar el historial entre ambos equipos. A lo largo de los años, Colombia y Francia se han enfrentado en cinco ocasiones, con un balance que refleja paridad en momentos clave, pero con ligera ventaja para el conjunto europeo.

Historial Colombia vs Francia: balance general de enfrentamientos

En total, Colombia y Francia han disputado 5 partidos (entre competencia oficial y amistosos), con un registro de 3 victorias para Fel cuadro francés y 2 triunfos para la Selección Colombia.

Este historial muestra que, aunque Francia tiene ventaja en números, Colombia ha sabido imponerse en momentos importantes, incluyendo uno de los partidos más recordados en la historia reciente de la Tricolor.

Balance general:

Partidos jugados: 5

Victorias de Francia: 3

Victorias de Colombia: 2

Empates: 0.

Resultados de todos los partidos entre Francia y la Selección Colombia

1972: Francia 3-2 Colombia (Charly Loubet x 2 y Marc Molitor; Hernando Piñeros y Orlando Mesa).

Francia 3-2 Colombia (Charly Loubet x 2 y Marc Molitor; Hernando Piñeros y Orlando Mesa). 1993: Colombia 3-1 Francia (Adolfo Valencia x 3; Youri Djorkaeff)

Colombia 3-1 Francia (Adolfo Valencia x 3; Youri Djorkaeff) 2003: Francia 1-0 Colombia (Thierry Henry)

Francia 1-0 Colombia (Thierry Henry) 2008: Francia 1-0 Colombia (Franck Ribéry)

Francia 1-0 Colombia (Franck Ribéry) 2018: Colombia 3-2 Francia (Luis Fernando Muriel, Radamel Falcao García y Juanfer Quintero; Olivier Giroud y Thomas Lemar).

Francia vs Colombia en 1972: el primer enfrentamiento

El primer duelo entre ambas selecciones se remonta a 1972, en un partido en el que Francia se impuso 3-2. Los goles del equipo europeo fueron anotados por Charly Loubet (doblete) y Marc Molitor, mientras que Colombia respondió con anotaciones de Hernando Piñeros y Orlando Mesa. Fue un partido que marcó el inicio del historial entre ambos equipos, con un resultado ajustado que evidenció equilibrio en el juego.

Colombia vs Francia en 1993: la histórica victoria tricolor con triplete

Uno de los encuentros más recordados se dio en 1993, cuando Colombia logró una victoria contundente por 3-1. El gran protagonista fue Adolfo Valencia, autor de los tres goles del equipo colombiano. Por Francia, el descuento lo marcó Youri Djorkaeff. Este partido es considerado uno de los triunfos más destacados de Colombia ante una selección europea, en una época dorada para la Tricolor.

Francia vs Colombia en 2003 y 2008: dominio europeo

Francia volvió a imponerse en los enfrentamientos posteriores, con dos victorias consecutivas. En 2003, el equipo europeo ganó 1-0 con gol de Thierry Henry, en un partido cerrado y de pocas opciones.

Cinco años después, en 2008, Francia repitió el resultado con otro triunfo 1-0, esta vez con anotación de Franck Ribéry. Estos encuentros reflejaron el nivel competitivo de Francia y su capacidad para resolver partidos ajustados.

Colombia vs Francia 2018: una remontada inolvidable

El último enfrentamiento entre ambas selecciones se dio en 2018 y dejó uno de los partidos más emocionantes del historial. Colombia logró una victoria 3-2 tras remontar un marcador adverso. Los goles de la Tricolor fueron obra de Luis Fernando Muriel, Radamel Falcao García y Juan Fernando Quintero.

Por Francia anotaron Olivier Giroud y Thomas Lemar. El partido destacó por la reacción del equipo colombiano y su capacidad para competir ante una de las mejores selecciones del mundo.

Colombia vs Francia en 2026: un nuevo capítulo en el historial

El amistoso que se disputará en Landover representa una nueva oportunidad para actualizar este historial. La Selección Colombia buscará equilibrar la serie y sumar una victoria ante un rival de alto nivel, mientras que Francia intentará mantener su ventaja en el registro histórico.

Más allá del resultado, este partido se suma a una historia de enfrentamientos que, aunque breve, ha dejado momentos destacados y resultados memorables para ambas selecciones.