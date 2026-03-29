La Selección Colombia cerró un nuevo capítulo en su preparación rumbo al Mundial 2026 con una derrota ante Francia que deja varias conclusiones. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo venía mostrando un rendimiento sólido en amistosos previos, pero los últimos partidos ante rivales europeos han encendido alertas sobre aspectos a mejorar.

El duelo ante Francia fue el sexto compromiso de preparación desde que la Tricolor aseguró su clasificación a la Copa del Mundo. Más allá del resultado, el partido expuso diferencias en el nivel de exigencia y dejó claro que el equipo aún tiene ajustes por hacer para competir ante selecciones de élite.

Colombia vs Francia: resultado del amistoso internacional

El encuentro terminó con victoria de Francia por 3-1, en un partido en el que el equipo europeo mostró su capacidad ofensiva y su eficacia en momentos clave. Los goles del conjunto francés fueron obra de Désiré Doué, quien marcó en dos ocasiones, y Marcus Thuram, que completó el marcador.

La Selección Colombia, por su parte, no logró sostener el ritmo del partido y terminó cediendo ante la presión rival. Descontó con un gol de Jáminton Campaz. Este resultado se suma a la reciente derrota frente a Croacia (2-1), en una serie de partidos que han elevado el nivel de exigencia para el equipo colombiano.

Balance y resultados de la Selección Colombia en amistosos rumbo al Mundial 2026

Antes de enfrentar a selecciones europeas, Colombia había tenido una racha positiva en su preparación.

Estos fueron los resultados previos:

Colombia 4-0 México

Colombia 0-0 Canadá

Colombia 2-1 Nueva Zelanda

Colombia 3-0 Australia

Colombia 1-2 Croacia

Colombia 1-3 Francia

En estos partidos, el equipo mostró solidez, eficacia ofensiva y control del juego. Sin embargo, el contexto cambió al enfrentar rivales de mayor jerarquía. Ante Croacia y Francia, Colombia no logró mantener ese nivel, lo que evidencia la diferencia entre competir contra selecciones de distintos continentes.

Qué pasó con Colombia ante rivales europeos

Los partidos ante Croacia y Francia dejaron un patrón claro: Colombia tuvo dificultades para sostener la intensidad y la concentración durante todo el encuentro. En ambos compromisos, el equipo mostró buenos momentos, pero no logró mantener la regularidad necesaria.

Los errores defensivos y la falta de contundencia en ataque terminaron siendo determinantes. Además, la capacidad de los rivales para aprovechar cada oportunidad marcó la diferencia. Tanto Croacia como Francia mostraron mayor eficacia en el último tercio del campo.

Francia, una prueba de máxima exigencia para Colombia

El partido ante Francia representó un desafío de alto nivel, no solo por la calidad individual de sus jugadores, sino también por su estructura colectiva. El equipo europeo mostró velocidad, precisión y una capacidad constante para generar peligro. Jugadores como Désiré Doué y Marcus Thuram marcaron diferencias en momentos clave.

Para Colombia, este tipo de partidos son fundamentales para medir su nivel real de cara al Mundial y entender qué aspectos deben fortalecerse.

Lecciones para Colombia tras caer ante Francia

La derrota deja varias enseñanzas para la Selección Colombia en su camino hacia el Mundial 2026.

Entre los aspectos a mejorar aparecen:

Mayor solidez defensiva ante ataques rápidos

Mejor gestión de los tiempos del partido

Mayor efectividad en las oportunidades de gol

Capacidad para sostener el ritmo ante rivales de alto nivel

Estos elementos serán clave para que el equipo pueda competir de igual a igual con selecciones europeas en la Copa del Mundo.

Lo que sigue para la Selección Colombia en su preparación al Mundial 2026

Tras este partido, la Selección Colombia continuará su proceso de preparación con nuevos amistosos que le permitan seguir ajustando su funcionamiento. El objetivo del cuerpo técnico será consolidar una base sólida, corregir errores y fortalecer el rendimiento colectivo en escenarios de máxima exigencia.

El camino hacia el Mundial 2026 sigue en marcha, y los partidos ante Croacia y Francia se convierten en puntos de referencia para medir el crecimiento del equipo y ajustar detalles en busca de un mejor desempeño en la gran cita del fútbol mundial.