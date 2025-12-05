La Selección Colombia ya conoce las fechas en las que disputará sus primeros tres partidos en el Mundial 2026. Tras el sorteo realizado este viernes, la Tricolor quedó ubicada en el Grupo K y tiene definido su camino inicial ante Uzbekistán, el ganador del repechaje (República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia) y Portugal. Aunque los horarios y las sedes exactas todavía no están confirmados, la FIFA publicó un boceto del calendario que permite conocer el orden y las jornadas del debut de la selección dirigida por Néstor Lorenzo.

El torneo, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, revelará el fixture definitivo este sábado. Aun así, las primeras proyecciones indican que Colombia jugará en plazas como Ciudad de México, Houston, Zapopán, Miami y Atlanta, según las decisiones logísticas que tome la organización. Con ese panorama, los hinchas ya pueden marcar en el calendario los días claves en los que rodará la ilusión mundialista.

Grupo K del Mundial 2026: el camino inicial de la Selección Colombia

El sorteo dejó a Colombia en un grupo atractivo y exigente. Uzbekistán será el primer rival, un seleccionado que ha crecido en los últimos años y que llega al torneo con regularidad competitiva. Luego, el segundo duelo será contra el equipo proveniente del repechaje intercontinental, que saldrá entre República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia. El cierre será ante Portugal, una potencia europea que llega como una de las candidatas fuertes en esta edición de la Copa del Mundo.

Aunque aún faltan definiciones sobre sedes y horarios, se sabe que todos los partidos del Grupo K se jugarán entre Estados Unidos y México, por lo que la logística de desplazamientos será un factor a considerar para el cuerpo técnico colombiano.

Fecha 1: Colombia vs. Uzbekistán – 17 de junio

La Selección Colombia tendrá su debut el miércoles 17 de junio, cuando enfrente a Uzbekistán en uno de dos escenarios tentativos: el NRG Stadium de Houston o el Estadio Azteca en Ciudad de México. La FIFA mantiene abiertas ambas posibilidades, y solo tras el ajuste final del calendario se conocerá la sede exacta. Este será un compromiso clave para empezar con pie derecho un torneo que, por primera vez, contará con 48 selecciones y un formato ampliado.

El debut siempre marca el tono del grupo. Para la Tricolor, será la oportunidad ideal de mostrar su identidad de juego, consolidar la propuesta de Néstor Lorenzo y demostrar que está preparada para competir al más alto nivel. Uzbekistán no será un oponente sencillo: tiene una generación fuerte, jugadores en ligas competitivas y un estilo disciplinado. Colombia deberá imponer ritmo, presión y manejo de partidos para quedarse con los primeros tres puntos.

Fecha 2: Colombia vs. rival del repechaje – 23 de junio

El segundo compromiso de la fase de grupos será el martes 23 de junio, nuevamente con dos opciones de sede: el NRG Stadium de Houston o el Estadio Akron en Zapopán. El rival será uno de los clasificados al Mundial por medio del repechaje intercontinental, entre República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia. El ganador se definirá meses antes del torneo y completará el Grupo K.

Este duelo será determinante para las aspiraciones de clasificación. Tanto Jamaica como Congo presentan selecciones físicas, intensas y veloces, mientras que Nueva Caledonia representa una opción menos habitual en el panorama mundialista. Más allá del rival, Colombia llegaría a esta fecha con la necesidad de sumar puntos que acerquen la clasificación y mantengan viva la ilusión de avanzar a las rondas decisivas.

Fecha 3: Colombia vs. Portugal – 27 de junio

El cierre del grupo será el sábado 27 de junio, un partido que promete ser uno de los más atractivos del calendario mundialista. La Selección Colombia se medirá ante Portugal, en un encuentro programado tentativamente para el Hard Rock Stadium en Miami Gardens o el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta. Ambas sedes son de las más modernas del continente y suelen acoger grandes eventos deportivos.

Portugal llega como potencia europea, con una plantilla de figuras internacionales y amplia experiencia en torneos de alto nivel. Para Colombia, será un examen de máxima exigencia y posiblemente el partido que defina posiciones dentro del grupo. Dependiendo de los resultados previos, podría tratarse de un duelo directo por la clasificación o por el liderato del Grupo K. La Tricolor ha demostrado en otros Mundiales que puede competir frente a rivales de categoría mundial, por lo que este encuentro será seguido con enorme expectativa tanto en el país como en toda la comunidad latina en Estados Unidos.

Sedes tentativas y ajustes finales de la FIFA para el calendario de la fase de grupos

Si bien las fechas están confirmadas, los escenarios podrían modificarse. La FIFA se reserva la posibilidad de ajustar sedes y horarios con el fin de optimizar desplazamientos, agrupar hinchadas por región y mejorar la experiencia logística de todas las selecciones. Ciudades como Ciudad de México, Houston, Zapopán, Miami y Atlanta albergarán los partidos del Grupo K, pero la asignación final será anunciada oficialmente este sábado.

Debido a la mayor cantidad de selecciones y grupos en el Mundial 2026, los organizadores están realizando evaluaciones detalladas para equilibrar distancias, tiempos de viaje y capacidad hotelera. Por eso, aunque el calendario preliminar sirve como guía, la confirmación oficial será clave para los planes de la delegación colombiana y los hinchas que viajarán a acompañar a la Tricolor.

Lo que falta por conocerse del calendario mundialista

Aunque Colombia ya sabe los días en que jugará, todavía quedan por definirse aspectos fundamentales: horarios, estadios definitivos y estructura completa del fixture del Grupo K y del resto de la competición. La confirmación será revelada por la FIFA este sábado 6 de diciembre, en un evento oficial que iniciará a las 12:00 p.m. (hora de Colombia) y en el que se presentarán las sedes exactas de todos los partidos.

Según un comunicado, en este nuevo evento se revelarán las fechas y sedes tanto para la Selección Colombia como para el resto de participantes, dando cierre al proceso de organización del calendario y permitiendo que equipos, medios y aficionados puedan planificar con total claridad su camino rumbo al Mundial 2026.