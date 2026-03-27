La Selección Colombia dejó sensaciones encontradas en su amistoso ante Croacia, pero hubo una jugada puntual que se robó toda la atención. En un partido exigente y con momentos de buen fútbol, una acción clara de gol terminó convirtiéndose en el episodio más comentado tras el encuentro.

El protagonista fue Luis Javier Suárez, quien tuvo en sus pies una oportunidad inmejorable para adelantar a la Tricolor. El contexto del partido y el desenlace final aumentaron el impacto de la jugada, que hoy es tema central en el análisis del rendimiento del equipo.

El fallo de Luis Suárez ante Croacia: qué pasó en la jugada

La acción ocurrió al minuto 28, cuando el marcador estaba 1-1. Colombia había logrado equilibrar el partido y buscaba tomar ventaja con una jugada ofensiva bien elaborada. Todo comenzó con un pase de James Rodríguez, quien filtró el balón hacia Luis Díaz por el sector izquierdo.

Luis Suárez misses a WIDE OPEN GOAL 😳 He could not have gotten that more wrong 👀 pic.twitter.com/CTiN0TD0dM — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 27, 2026

El extremo avanzó con decisión y, tras dos toques precisos, habilitó a Suárez dentro del área. El delantero quedó completamente solo frente al arco. Era una jugada clara, con el arquero prácticamente fuera de la acción y todo a favor para definir.

Por qué Luis Javier Suárez no logró marcar el gol

En el momento decisivo, Suárez intentó rematar con su pie izquierdo, pero no logró hacer contacto con el balón. La pelota siguió su recorrido sin ser impactada, en una acción que sorprendió por lo inusual.

El fallo puede explicarse por varios factores propios del juego: la velocidad de la jugada, el perfil corporal del delantero al momento de definir y la presión del instante. Aunque parecía una acción sencilla, el mínimo desajuste técnico terminó marcando la diferencia.

Este tipo de errores, aunque poco frecuentes en ese contexto, hacen parte del fútbol y suelen aparecer incluso en jugadores con buen registro ofensivo.

Colombia vs Croacia: cómo influyó la jugada en el resultado

El impacto de la jugada fue mayor debido al resultado final del partido. Croacia terminó imponiéndose por 2-1, lo que convirtió esa acción en un momento determinante.

De haber convertido, Colombia habría pasado a ganar el partido en ese instante. En cambio, el equipo europeo se mantuvo en igualdad y posteriormente encontró el gol que definió el encuentro.

En partidos de alta exigencia, las oportunidades claras son limitadas, por lo que la efectividad en el área se vuelve un factor clave.

Luis Javier Suárez en la Selección Colombia: números y rendimiento

Más allá de esta acción, Luis Javier Suárez ha mostrado un rendimiento positivo con la Selección Colombia. El delantero suma nueve partidos con la Tricolor y cuatro goles, cifras que reflejan su capacidad para aportar en el frente de ataque.

Su presencia en el equipo responde a su movilidad, capacidad de desmarque y aporte ofensivo. Este tipo de jugadas también hacen parte del proceso de consolidación de un futbolista en el ámbito internacional.

La lección que deja el fallo de Suárez en Colombia

El partido ante Croacia dejó una enseñanza clara para la Selección Colombia: la importancia de la eficacia en momentos clave. La jugada de Suárez se convirtió en un ejemplo de cómo un detalle puede influir directamente en el resultado.

En este nivel, la diferencia entre ganar o perder suele estar en la capacidad de concretar las oportunidades generadas. Colombia continúa su preparación rumbo al Mundial 2026 con la necesidad de ajustar estos aspectos, especialmente cuando enfrenta rivales de mayor exigencia competitiva.