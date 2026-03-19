La Selección Colombia ya definió su lista de convocados para la doble jornada de amistosos de marzo, en la que enfrentará a Croacia y Francia en territorio estadounidense. Se trata de dos compromisos de alta exigencia que hacen parte de la preparación rumbo al Mundial 2026, y que permiten al cuerpo técnico seguir consolidando su base de jugadores.

Una de las principales novedades de esta convocatoria es la ausencia de Sebastián Villa, cuyo nombre venía sonando como una posible opción para regresar a la Tricolor. Sin embargo, Néstor Lorenzo optó por mantener la estructura que ha venido trabajando, apostando por futbolistas con continuidad reciente en el proceso.

Convocados de Colombia: los arqueros elegidos por Néstor Lorenzo

Camilo Vargas – Atlas (México)

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (Argentina)

David Ospina – Atlético Nacional (Colombia)

La presencia de David Ospina sigue siendo clave por su experiencia y liderazgo, mientras que Vargas y Montero aportan actualidad y regularidad en sus respectivos clubes. Es una zona en la que Colombia ha logrado estabilidad en los últimos procesos.

Defensores de Colombia convocados para enfrentar a Croacia y Francia

Yerson Mosquera – Wolverhampton (Inglaterra)

Daniel Muñoz – Crystal Palace (Inglaterra)

Johan Mojica – Mallorca (España)

Juan David Cabal – Juventus (Italia)

Dávinson Sánchez – Galatasaray (Turquía)

Deiver Machado – Nantes (Francia)

Santiago Arias – Independiente (Argentina)

Jhon Lucumí – Bologna (Italia)

Destaca la presencia de jugadores consolidados como Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí, junto a opciones más jóvenes como Juan David Cabal, quien ha venido ganando protagonismo en Europa.

Mediocampistas de la Selección Colombia: creatividad y equilibrio

James Rodríguez – Minnesota United (Estados Unidos)

Juan Fernando Quintero – River Plate (Argentina)

Jorge Carrascal – Flamengo (Brasil)

Richard Ríos – Benfica (Portugal)

Jefferson Lerma – Crystal Palace (Inglaterra)

Gustavo Puerta – Racing Santander (España)

Kevin Castaño – River Plate (Argentina)

Jhon Arias – Palmeiras (Brasil)

Jaminton Campaz – Rosario Central (Argentina)

James Rodríguez y Juanfer Quintero lideran la generación de juego, mientras que futbolistas como Lerma, Ríos y Castaño aportan equilibrio y recuperación.

Delanteros convocados: las opciones ofensivas de Colombia

Luis Díaz – Bayern Múnich (Alemania)

Carlos Andrés Gómez – Vasco da Gama (Brasil)

Rafael Santos Borré – Internacional (Brasil)

Luis Suárez – Sporting de Lisboa (Portugal)

Jhon Córdoba – Krasnodar (Rusia)

Johan Carbonero – Internacional (Brasil)

Luis Díaz se mantiene como la principal referencia ofensiva, acompañado de jugadores que ofrecen diferentes perfiles: desde la movilidad de Borré hasta la potencia de Córdoba y la explosividad de Gómez.

Sebastián Villa no fue convocado a la Selección Colombia

Uno de los puntos que más llamó la atención en esta convocatoria fue la ausencia de Sebastián Villa. El extremo colombiano venía siendo mencionado como una posible alternativa, especialmente por su presente en el fútbol argentino.

Sin embargo, Néstor Lorenzo decidió no incluirlo en esta lista, priorizando la continuidad del grupo que ha venido trabajando en el proceso. La competencia en las posiciones ofensivas es alta, y varios de los convocados cuentan con recorrido reciente en la Selección.

Cuándo juega la Selección Colombia contra Croacia y Francia en marzo

La doble jornada de amistosos de la Selección Colombia se disputará en Estados Unidos, en escenarios que servirán como preparación para lo que será el Mundial de 2026, que se jugará en ese mismo país junto a México y Canadá.

El primer compromiso será ante Croacia:

Fecha: jueves 26 de marzo

Estadio: Camping World Stadium (Orlando)

Hora: 18:30 (hora de Colombia)

El segundo partido será frente a Francia:

Fecha: domingo 29 de marzo

Estadio: Northwest Stadium (Maryland)

Hora: 14:00 (hora de Colombia)

Ambos encuentros representan una prueba de alto nivel para el equipo de Néstor Lorenzo, enfrentando a selecciones europeas con recorrido internacional y exigencia competitiva.