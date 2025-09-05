La Selección Colombia selló este jueves su clasificación al Mundial de Estados Unidos 2026 tras vencer 3-0 a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Ahora, el equipo de Néstor Lorenzo afrontará la última jornada de las Eliminatorias Conmebol visitando a su vecino y hermano, la Selección de Venezuela, que por primera vez en su historia tiene la posibilidad latente de jugar una Copa del Mundo de mayores. Desde adentro de la Tricolor ya confirmaron que viajarán a Maturín con la intención de sumar tres puntos.

La postura de la Federación Colombiana de Fútbol

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, fue claro en sus declaraciones después del triunfo ante Bolivia.

«Con toda la seriedad del caso y la responsabilidad que nos compete, vamos a ir a Venezuela a jugar bien y a tratar de ganar. La Selección viaja el próximo lunes a nuestro país hermano, pero lo cierto es que nosotros vamos con todos los hierros a tratar de ratificar en Venezuela lo que conseguimos esta noche», aseguró el directivo.

Ese mensaje despeja dudas: aunque Colombia ya aseguró su clasificación, el equipo buscará cerrar la Eliminatoria con otro triunfo que confirme su condición de protagonista en Sudamérica.

Expectativa en Venezuela por un partido histórico

En suelo venezolano se vive un ambiente de expectativa y nerviosismo. La Vinotinto, que cayó 3-0 ante Argentina en la penúltima fecha, mantiene viva la posibilidad de quedarse con el cupo al Repechaje. Para lograrlo, debe vencer a Colombia en Maturín y de esa forma asegurar su lugar sin depender de otros resultados.

De no ganar, el equipo dirigido por Fernando Batista dependerá de lo que ocurra en la ciudad de El Alto, donde Bolivia recibirá a Brasil. Los altiplánicos, fuertes en la altura, tienen la obligación de vencer a la Canarinha para aspirar al repechaje, lo que hace aún más dramático el desenlace de la jornada final.

¿Qué equipo pondrá Néstor Lorenzo en Maturín?

Colombia cortó ante Bolivia una racha negativa de seis partidos sin ganar en las Eliminatorias, pero el técnico Néstor Lorenzo no se conforma y quiere cerrar la clasificación con otro triunfo. La intención es salir a ganar, aunque no se descarta que algunos titulares descansen.

Jugadores como Dávinson Sánchez, Richard Ríos, Luis Díaz y James Rodríguez podrían ser reservados, lo que abriría la puerta a otras variantes en la alineación. Pese a ello, la plantilla de la Selección Colombia cuenta con futbolistas de nivel internacional y una nómina amplia que, incluso con alternativas, parte con ventaja frente a Venezuela.

Amistad de entrenadores y pedido de la afición colombiana

Más allá de lo deportivo, existen factores emocionales que rodean este compromiso. Los entrenadores Néstor Lorenzo y Fernando Batista comparten una amistad de muchos años, forjada en sus tiempos como futbolistas en las divisiones menores de Argentinos Juniors. Esa relación podría pesar en el técnico colombiano, consciente de que en sus manos está buena parte del sueño de su colega y amigo de llevar a Venezuela a su primer Mundial.

Por otra parte, la afición colombiana se ha pronunciado en redes sociales, en su mayoría pidiendo que el equipo no vaya con toda la intensidad y permita que la Vinotinto alcance su objetivo. Aunque resulta difícil medir el impacto real de este clamor popular dentro del cuerpo técnico y jugadores, la inquietud ya está instalada y se suma a los condimentos de un partido histórico.

Colombia y Venezuela, frente a un choque con sabor a historia

El duelo del martes 9 de septiembre en Maturín no será uno más. Para Colombia significa la posibilidad de cerrar las Eliminatorias Sudamericanas con una victoria que reafirme su buen momento. Para Venezuela, en cambio, se trata del partido más importante de su historia, con la oportunidad inédita de llegar al repechaje y quedar a un paso de su primer Mundial.

Sea cual sea el resultado, lo cierto es que el continente estará atento a lo que ocurra entre estas dos selecciones vecinas, con puntos en disputa que podrían cambiar el rumbo del fútbol venezolano para siempre.