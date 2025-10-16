La Selección Colombia quedó afuera de la posibilidad de ganar el Mundial Sub-20 2025 tras caer frente a Argentina en la semifinal disputada en Santiago de Chile. El único gol del partido fue convertido por Mateo Silvetti a los 72 minutos.

La derrota tiene un sabor amargo y familiar: hace poco más de un año (julio de 2024), también fue Argentina la que le ganó a Colombia un título en la final de la Copa América. Esta vez, la historia se repitió en la categoría Sub-20, posponiendo el sueño de conquistar un Mundial juvenil.

Argentina eliminó a Colombia en un partido cerrado

La semifinal se jugó en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, ante más de 40.000 espectadores. El duelo fue intenso, parejo. El gol que definió el partido llegó recién al minuto 72: fue Mateo Silvetti, futbolusta que juega con Leo Messi en Inter Miami, el autor de esa anotación que desequilibró la igualdad.

Desde entonces, Argentina controló el ritmo del juego y no permitió que la Tricolor reaccionara, más allá de algunas ocasiones. Es más, la Tricolor terminó con 10 por expulsión de Jhon Rentería. Fue la primera derrota de Colombia en el torneo, y también la más dolorosa, porque significó decir adiós a la opción de jugar la gran final ante Marruecos.

El camino invicto de Colombia en el Mundial Sub-20 hasta encontrarse con Argentina

Antes de este partido ante la Albiceleste, la Selección Colombia había completado una campaña impecable. Llegó a la semifinal sin conocer la derrota y con un fútbol que ilusionó a todo el país.

Este fue su recorrido:

Colombia 1-0 Arabia Saudita

Colombia 0-0 Noruega

Colombia 1-1 Nigeria

Colombia 2-1 Sudáfrica (octavos de final)

Colombia 3-2 España (cuartos de final)

La victoria sobre España en cuartos de final fue uno de los momentos más emocionantes del torneo, con Néyser Villarreal como figura tras marcar un triplete que selló la clasificación. Sin embargo, la semifinal ante Argentina marcó un quiebre: el equipo no logró sostener su eficacia ofensiva ni capitalizar sus oportunidades.

Argentina, el rival que volvió a cruzarse en el camino de la Tricolor

Este nuevo tropiezo ante Argentina revive una historia reciente: hace apenas un año, la Selección de fútbol de Colombia de mayores también cayó ante la Albiceleste en la final de la Copa América.

Ahora, la historia se repite en el Mundial Sub-20: un partido directo por un lugar en la final, resuelto por la mínima diferencia y con Argentina celebrando al final. La selección dirigida por Diego Placente demostró por qué llegó invicta a esta instancia y confirmó su eficacia en instancias definitivas.

Para Colombia, este resultado significa no solo la eliminación, sino también un nuevo obstáculo ante un rival que históricamente le ha costado en partidos decisivos.

Fue la primera derrota de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial 2025

Colombia llegó a semifinales como uno de los equipos revelación del torneo. Su solidez defensiva, el liderazgo de Néyser Villarreal y la capacidad de competir ante selecciones fuertes habían alimentado la ilusión de jugar la primera final mundialista Sub-20 de su historia.

Pero la semifinal contra Argentina fue diferente. La Albiceleste mostró jerarquía, golpeó en el momento preciso y supo cerrar el partido con inteligencia. Para los dirigidos por César Torres, fue un golpe difícil de asimilar: después de cinco partidos sin perder, la eliminación llegó justo cuando estaban más cerca de la gloria. El 0-1 ante Argentina fue la primera y única derrota de Colombia en todo el torneo, y llegó en el instante más decisivo.

Lo que dejó el Mundial Sub-20 para Colombia

Pese a la eliminación, el balance de Colombia en este Mundial Sub-20 es positivo. Llegar a semifinales, eliminar a España en cuartos y competir de igual a igual contra Argentina demuestra el crecimiento del proceso liderado por César Torres.

Figuras como Néyser Villarreal (goleador del torneo), Kéner González, Simón García, Óscar Perea y Jordan García dejaron una gran imagen internacional, consolidándose como nombres a seguir en el futuro. El equipo mostró identidad, carácter y madurez. Y aunque el objetivo de levantar el trofeo seguirá pendiente, este torneo marcó un paso importante para la evolución del fútbol juvenil colombiano.

Argentina y su poder en instancias decisivas

La derrota de Colombia también ratifica la fortaleza de Argentina en las etapas finales de torneos internacionales. La Albiceleste ha sido históricamente uno de los rivales más difíciles para Colombia y también la selección que mejor ha competido en Mundiales sub-20. ¡TIENE 6 TÍTULOS! Jugará otra final.

Argentina llegó invicta, con una delantera eficaz y un plan de juego que le permitió dominar los tiempos del partido. Al gol de Mateo Silvetti se sumó una defensa sólida que neutralizó a Villarreal y a los mediocampistas colombianos, impidiendo que la Tricolor desarrollara su juego ofensivo habitual.

Un capítulo más en la historia entre Colombia y Argentina

Este nuevo episodio en el Mundial Sub-20 se suma a una larga lista de cruces entre Colombia y Argentina en instancias definitivas. El balance vuelve a favorecer a la Albiceleste, que ahora jugará la final, mientras que la Tricolor buscará cerrar su participación en el torneo de la mejor manera posible.

La ilusión de llegar a la final se truncó, pero la generación Sub-20 dejó claro que puede competir al más alto nivel. Argentina, una vez más, fue el verdugo.