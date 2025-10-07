La posibilidad de un partido amistoso entre la Selección Colombia y la selección de Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, ha generado gran expectativa entre los aficionados y la prensa deportiva en Colombia. Sin embargo, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) aún no ha confirmado el encuentro, y su presidente, Ramón Jesurún, se ha encargado de aclarar públicamente el estado real de las negociaciones.

El posible amistoso Colombia vs. Portugal en 2026

Durante las últimas semanas, medios deportivos de Portugal y Colombia han mencionado la posibilidad de que ambas selecciones se enfrenten durante la ventana FIFA de marzo de 2026, un periodo clave en la preparación previa al Mundial 2026. La selección portuguesa estaría interesada en disputar encuentros en Sudamérica, mientras que Colombia ya tiene en agenda compromisos ante México, Canadá, Nueva Zelanda y Nigeria.

Pese a ello, un posible duelo Colombia vs. Portugal sería un atractivo sin precedentes para los hinchas, ya que marcaría el primer enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y la Selección Colombia. Además, el luso mantiene lazos personales con varios futbolistas cafeteros, como James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, David Ospina y Jhon Jáder Durán, con quienes ha coincidido en clubes europeos y en la liga de Arabia Saudita.

Ramón Jesurún aclara la situación del amistoso

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, se pronunció sobre el tema para frenar la ola de rumores. En diálogo con periodistas, entre ellos Carlos Antonio Vélez, Jesurún afirmó que no habrá decisiones sobre los amistosos de 2026 hasta conocer los grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, cuyo sorteo se celebrará el 5 de diciembre de 2025 en Washington D.C.

“Jesurún me ha dicho que no. Que hasta que no tengamos sorteo del Mundial no se hará nada”, aseguró Vélez en su programa. “Portugal es una opción, Bélgica es una opción, hay muchas opciones europeas porque los que no estén en repechaje deberán disputar amistosos”, añadió.

Jesurún también dejó claro que no existe ningún partido firmado. Aunque se barajan nombres como Portugal o Bélgica, la prioridad será diseñar un calendario de preparación coherente una vez definidos los rivales del grupo mundialista. Así, la FCF evita comprometerse con negociaciones adelantadas o especulaciones sin base oficial.

Factores que condicionan el posible encuentro

El calendario FIFA y las circunstancias competitivas de ambas selecciones serán determinantes para concretar el partido. Si Portugal, que lidera su grupo en la clasificación europea, logra el pase directo al Mundial 2026, tendría disponibilidad para disputar amistosos en marzo de ese año. No obstante, la decisión final dependerá de la planificación de su técnico y de los acuerdos económicos entre federaciones.

Por su parte, el entrenador Néstor Lorenzo ya tiene planificados varios amistosos con la Selección Colombia durante 2025, con el objetivo de fortalecer el grupo y medir su nivel frente a selecciones de peso. En ese contexto, un duelo ante la Portugal de Cristiano Ronaldo sería ideal para evaluar el rendimiento de los cafeteros frente a una potencia europea de primer nivel.