La primera temporada de Richard Ríos en Benfica empieza a dejar datos que reflejan su importancia en el equipo. El mediocampista colombiano se ha convertido en un futbolista cada vez más influyente dentro del conjunto lisboeta, aportando en la construcción del juego, la recuperación del balón y también en el frente ofensivo. Su más reciente actuación volvió a ponerlo en el centro de la escena.

En el partido de la liga portuguesa frente a Casa Pia, el colombiano fue protagonista en el desarrollo del encuentro y volvió a incidir directamente en el marcador. Sin embargo, el resultado final no fue el esperado para el equipo que dirige José Mourinho, que terminó empatando 1-1 y dejó escapar puntos importantes en la pelea por el campeonato.

Richard Ríos en Benfica: protagonismo creciente en la temporada

Desde su llegada al fútbol portugués, Richard Ríos ha ido ganando espacio dentro del esquema del Benfica. El mediocampista antioqueño ha mostrado versatilidad para cumplir funciones defensivas y ofensivas, convirtiéndose en un jugador confiable en el mediocampo del equipo.

El partido ante Casa Pia fue un ejemplo más de ese crecimiento. Ríos participó activamente en la generación de juego y en la presión sobre el rival, demostrando por qué se ha mantenido como una de las piezas utilizadas con regularidad durante la campaña.

Su presencia constante en la alineación refleja la confianza del cuerpo técnico y confirma que el colombiano ha logrado adaptarse rápidamente al ritmo competitivo del fútbol europeo.

Estadísticas de Richard Ríos en Benfica 2025-2026

Los registros de Richard Ríos en su primera campaña con Benfica muestran un rendimiento equilibrado entre aporte ofensivo y regularidad en cancha. Su participación en distintas competiciones ha sido constante y los números empiezan a contar una historia interesante sobre su adaptación al club.

Hasta ahora, el colombiano acumula los siguientes datos en la temporada con Benfica:

40 partidos disputados

5 goles anotados

5 asistencias registradas

Estas cifras lo ubican como un mediocampista con influencia directa en el juego ofensivo del equipo. Además de su capacidad para recuperar balones y sostener el equilibrio del mediocampo, Ríos también ha aportado en la generación de oportunidades y en la finalización de jugadas.

Los goles de Richard Ríos con Benfica en la temporada

A lo largo de la campaña, Richard Ríos ha conseguido anotaciones en diferentes torneos, lo que evidencia su capacidad para aparecer en momentos importantes. Sus goles se han distribuido entre competiciones nacionales e internacionales.

Los tantos del colombiano en la temporada han llegado en los siguientes partidos:

Atlético CP – Copa

– Copa Napoli – Champions League

– Champions League Farense – Copa

– Copa Arouca – Liga portuguesa

– Liga portuguesa Casa Pia – Liga portuguesa

Entre esas anotaciones destaca especialmente la que logró frente a Napoli en Champions League, un partido que representó uno de los momentos más relevantes de su experiencia europea hasta ahora.

Benfica en la tabla de la liga portuguesa

A pesar del protagonismo individual de Richard Ríos, el empate frente a Casa Pia tuvo consecuencias en la clasificación del campeonato. El equipo dirigido por José Mourinho no logró sumar los tres puntos y quedó en una posición complicada en la lucha por el título.

Tras ese resultado, Benfica ocupa el tercer lugar de la tabla con 66 puntos, cuando restan seis jornadas para el final del torneo. El líder es FC Porto, que mantiene una ventaja de siete unidades, mientras que la pelea por el campeonato entra en su tramo decisivo.

En este contexto, el aporte de futbolistas como Richard Ríos será determinante para que el equipo mantenga la competitividad en la recta final de la temporada. Sus actuaciones y estadísticas empiezan a reflejar que el colombiano se ha convertido en un protagonista dentro del proyecto deportivo del club portugués.

Preguntas frecuentes sobre Richard Ríos en Benfica

¿Cuántos partidos ha jugado Richard Ríos con Benfica en su primera temporada en Europa?

El mediocampista colombiano suma 40 partidos disputados con Benfica en todas las competiciones. Ha tenido participación en la liga portuguesa, la Copa y la UEFA Champions League, consolidándose como una pieza frecuente dentro del esquema del equipo.

¿Cuántos goles y asistencias lleva Richard Ríos con Benfica?

Hasta ahora registra 5 goles y 5 asistencias en su primera campaña con el club portugués. Estas cifras reflejan su aporte ofensivo desde el mediocampo, sumando participación directa en varias jugadas decisivas a lo largo de la temporada.

¿En qué torneos ha marcado Richard Ríos con Benfica?

Los goles de Richard Ríos se han repartido entre varias competiciones. Ha anotado en la liga portuguesa, en la Copa y también en la UEFA Champions League, mostrando capacidad para aparecer en distintos escenarios competitivos.

¿Cómo va Benfica en la tabla de la liga portuguesa?

Tras el empate ante Casa Pia, Benfica ocupa el tercer lugar de la clasificación con 66 puntos tras 28 fechas. El equipo se encuentra a siete unidades del líder FC Porto cuando restan seis jornadas para el final del campeonato.