El Benfica no pudo sumar en su visita al Chelsea en Stamford Bridge y cayó 1-0 en la segunda jornada de la Champions League 2025-26. El único tanto del partido llegó tras un autogol de Richard Ríos, quien en el minuto 18 intentó despejar un centro de Alejandro Garnacho y terminó enviando la pelota a su propio arco.

A pesar de que el infortunio del colombiano definió el marcador, José Mourinho, entrenador del Benfica, salió al paso con un mensaje claro: respaldar públicamente a su jugador y recalcar que el equipo mostró aspectos positivos a lo largo del encuentro.

Las palabras de Mourinho sobre el partido de Benfica ante Chelsea

En conferencia de prensa, Mourinho analizó el desarrollo del compromiso: “Hoy empezamos bien, controlamos el partido. No sé si puedo decir que tuvimos ocasiones importantes, pero las tuvimos. El gol es quizás el único error que cometimos defensivamente”.

El entrenador explicó con detalle la jugada del gol en propia puerta: “Dedic y Ríos cerraron yendo al área y dejaron a Garnacho desmarcado, quien logró centrar. Dicho esto, fue un partido estable y con confianza. Lo intentamos una y otra vez para conseguir el empate”.

Mourinho sobre el autogol de Richard Ríos

Más allá de la jugada, Mourinho quiso resaltar el trabajo del colombiano en el Benfica: “Al propio Richard Ríos, que incluso tiene la mala suerte del autogol, lo empiezo a comprender mejor. 0 puntos para la tabla, pero puedo sacar muchos puntos positivos para el equipo”.

El técnico agregó que, en contextos como la Champions, los pequeños detalles marcan diferencias, pero evitó culpar al futbolista: “Es uno de esos goles que resulta frustrante porque el equipo estuvo perfecto en su cobertura, en su juego zonal”.

El análisis táctico de Mourinho tras el gol en Stamford Bridge

El estratega portugués también señaló la dificultad de enfrentar a rivales como Chelsea: “En el gol, ambos equipos interpretaron el movimiento de penetración; Dedic no necesitó profundizar tanto; creo que fue Ríos quien se retrasó y entonces el balón pasó al segundo palo para Garnacho. El Chelsea tiene jugadores que piensan rápido, increíblemente rápidos con y sin balón. Luego cambian… Es difícil para los chicos comportarse”.

Con este análisis, Mourinho dejó claro que el error se dio en una acción táctica colectiva y no como consecuencia de un fallo individual aislado.

Mourinho y el mensaje de confianza al plantel de Benfica

Otro punto clave de su intervención fue la referencia al ambiente vivido en Stamford Bridge: “Se notó el fantástico apoyo de la afición. Stamford Bridge tiene buena acústica y los Blues no se hicieron notar tanto. Creo que el Benfica creó un ambiente dominante, incluso desde fuera; los jugadores se sintieron cómodos. Es fundamental aumentar la confianza”.

El técnico buscó resaltar los aspectos positivos y la necesidad de mantener la fe en lo que viene, tanto para Ríos como para el resto del equipo.

Benfica, Richard Ríos y el futuro en la Champions League

Aunque Benfica suma dos derrotas en dos presentaciones, Mourinho quiso enfocar su discurso en el crecimiento. El respaldo público a Ríos se interpreta como un mensaje de que el colombiano seguirá siendo pieza clave en su esquema.

Ríos, que llegó como fichaje para esta temporada, ya suma 14 partidos oficiales con el club y seis en la Champions. A pesar del autogol, su continuidad y confianza dentro del plantel no están en duda. Los próximos partidos serán decisivos para que pueda reponerse y demostrar su importancia en el mediocampo.