Ricardo Gareca, libre para cualquier equipo o selección en el mundo

Finalmente se confirmó el futuro de Ricardo Gareca en la Selección de Perú y se desconoce qué pasará con el entrenador argentino.

Uno de los entrenadores más destacados en la más reciente Eliminatoria Sudamericana que terminó, fue el director técnico que no pudo clasificar con Perú al Mundial de Catar, después de perder en el juego de repechaje frente a su similar de Australia, el equipo de Gareca tuvo que quedarse sin la posibilidad de jugar el torneo más importante del mundo.

Después de la derrota se conoció que el entrenador no tendría claro su futuro en la selección y que podría salir al no conseguir el objetivo principal. Este Jueves 14 de julio se conoció oficialmente que el argentino no continuará en su puesto y que después tener varias reuniones con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, la decisión se tomó por parte de la dirigencia.

Ricardo Gareca dirigió 96 partidos desde que llegó al banquillo de la Selección de Perú y ya se habla de que su reemplazo podría llegar el también argentino Sebastián Beccacece.

Ante la salida de Reinaldo Rueda de la Selección Colombia también sonó el nombre de Gareca para llegar a la ‘Tricolor’, pero la Federación Colombiana decidió contratar a Néstor Lorenzo.