La Selección Colombia sigue afinando cada detalle de su preparación rumbo al Mundial 2026, una hoja de ruta que ha sido cuidadosamente construida por el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo. Luego de los amistosos de noviembre ante Nueva Zelanda y Australia, el plan competitivo para marzo del próximo año incluirá dos pruebas de máximo nivel frente a rivales europeos. Y según la información revelada en las últimas horas, uno de ellos sería nada menos que Croacia, una potencia internacional que ha sido protagonista de las últimas Copas del Mundo.

Croacia, el rival que toma ventaja para marzo

Las gestiones entre ambas federaciones avanzan con fuerza. El entrenador croata Zlatko Dalić confirmó públicamente que ya están en negociaciones con la Selección Colombia para disputar uno de los amistosos de marzo. La noticia cayó con impacto en el entorno Tricolor, pues se trata de un rival de altísimo nivel, subcampeón del mundo en Rusia 2018 y tercero en Catar 2022, un examen ideal para medir el verdadero estado del equipo de Néstor Lorenzo.

Dalić, tras sellar la clasificación al Mundial 2026, expuso el alcance de las gestiones y la ambición de su federación:

«Tenemos mucho trabajo por delante, no estoy eufórico y debemos encontrar el mejor nivel de nuestros jugadores para marzo. Necesitamos calidad y velocidad, soy consciente de eso, si queremos hacer algo en el Mundial debemos ser aún mejores. Estas eliminatorias son una garantía para el futuro, formarán parte de la historia si terminamos las eliminatorias sin perder. Me gustaría tener partidos amistosos fuertes, para ver dónde estamos y saber cómo mejorar las cosas. Estamos en negociaciones para un partido preparatorio con Francia, Brasil y Colombia, pero estamos esperando el sorteo. En mayo intentaríamos jugar un partido en Croacia».

La única condición que pone el seleccionador es evitar enfrentar a equipos que puedan cruzarse con Croacia en la fase de grupos del Mundial. Si no coinciden en el sorteo, el duelo ante la Selección Colombia se jugaría en Nueva York. Además, tendría un atractivo especial: el reencuentro entre James Rodríguez y Luka Modric, antiguos compañeros en el Real Madrid.

Portugal, la otra opción que aparece en el radar

El segundo amistoso europeo para marzo también podría tener un rival de élite. En la lista aparece Portugal, selección que igualmente forma parte de las alternativas para cerrar la preparación final rumbo a la Copa del Mundo. Sin embargo, su confirmación dependerá del sorteo mundialista del próximo 5 de diciembre en Washington D. C.. Si ambas selecciones quedan en el mismo grupo, la Federación Colombiana de Fútbol deberá buscar un oponente diferente.

Croacia, sólida antes del Mundial 2026

La selección croata viene impulsada por una clasificación trabajada, sellada con un triunfo 3-1 ante Islas Feroe, con goles de Josko Gvardiol, Petar Musa y Nikola Vlasic. Pese al marcador, Dalić reconoció las dificultades del partido:

«El partido fue más difícil de lo esperado. En la primera parte estuvimos mal, sin correr, sin agresividad y cometimos muchos errores, y el rival es realmente complicado. Tenemos problemas con equipos como este que prueban mucho con media distancia; eso no nos favorece y siempre es una gran batalla. Ellos lucharon, pero mejoramos en la segunda parte, ganamos y vamos a intentar terminar el ciclo en Montenegro como los mejores de la historia. Vamos allí a ganar».

Ese nivel competitivo, sumado al peso de figuras como Modric —quien podría jugar su quinto Mundial—, convierte el posible amistoso en una oportunidad de oro para la Selección Colombia, que aspira a llegar con plena claridad en su funcionamiento táctico, variantes ofensivas y solidez colectiva a la cita orbital.

Un examen de máxima exigencia para la Tricolor

Si se concreta, el duelo entre Colombia y Croacia será uno de los partidos más llamativos del calendario previo al Mundial. Un choque inédito, cargado de exigencia, ideal para que el equipo de Néstor Lorenzo mida su evolución, afine su lista final y ponga a prueba su competitividad ante una selección de clase mundial.