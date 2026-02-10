Desde Porto Alegre, la prensa local reveló esta semana una situación poco habitual en la carrera de un futbolista profesional. El volante colombiano José Enamorado atraviesa un momento complejo en Gremio, club al que llegó hace apenas un mes y donde, lejos de consolidarse, fue informado de que entrará en un período de reacondicionamiento físico y futbolístico antes de volver a la consideración del entrenador portugués, Luís Castro.

La decisión no responde únicamente a un tema físico. Según lo informado, el cuerpo técnico considera que el jugador debe mejorar una serie de cualidades técnicas para adaptarse mejor a las exigencias del fútbol brasileño, algo que ha llamado la atención tanto de la prensa como de los aficionados.

Un proceso poco común en el fútbol profesional

Es habitual que un futbolista pase por una especie de “cuarentena” para fortalecimiento físico, trabajos de resistencia o recuperación de ritmo. Sin embargo, resulta poco común que esa separación del primer equipo se produzca con el objetivo principal de mejorar habilidades técnicas, como ocurre en el caso de Enamorado.

El plan contempla un trabajo especial durante dos semanas, tras las cuales el colombiano debería regresar al primer equipo en mejores condiciones para competir por un puesto como titular.

La evaluación del staff técnico de Gremio

El canal Bandeirantes afirmó este lunes que la conclusión del staff técnico es clara: José David Enamorado “no está preparado aún para el fútbol brasilero”. Por ello, la idea es realizar un trabajo específico para ponerlo a punto.

Desde lo físico, el enfoque apunta a darle mayor armado corporal. No obstante, el énfasis principal estará en tareas con pelota, rapidez de resolución en el último tercio y mejora en la toma de decisiones. En el club reconocen en el barranquillero una habilidad innata para el desequilibrio y una buena visión de juego, pero consideran que sus ejecuciones deben ser más rápidas.

Un fichaje defendido internamente, pero cuestionado afuera

En la interna de Gremio consideran que el fichaje de Enamorado ha sido un acierto y que solo requiere ajustes pensando en una temporada larga. La reacción de algunos aficionados ha sido distinta. En redes sociales expresaron su malestar al recordar que el club pagó 3 millones de dólares por el jugador y señalaron que Gremio es un equipo de élite, no una escuela de formación.

Pese a ello, no hay prisa puertas adentro. Saben que ficharon al futbolista más destacado del 2025 en Colombia y confían en que el negocio dará frutos.

Adaptación, números y expectativas

Desde Brasil, José Enamorado reconoció en una entrevista con Win Sports que la adaptación no ha sido sencilla, especialmente por el idioma, aunque aseguró que poco a poco va encontrando mejores sociedades dentro y fuera del campo.

Sus números, hasta ahora, no son negativos. En cinco partidos entre el torneo Gaúcho y el Brasileirao, suma un gol y una asistencia. Aun así, el cuerpo técnico cree que el jugador es susceptible de mejora y confía en que dos semanas intensas de trabajo específico elevarán su nivel en todos los aspectos.