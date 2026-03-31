El Mundial 2026 entra en su momento decisivo. Este martes 31 de marzo se disputan los partidos de repechaje que definirán los últimos seis clasificados al torneo, incluyendo al equipo que completará el Grupo K junto a la Selección Colombia.

La jornada reúne partidos en Europa y el repechaje intercontinental, con selecciones que se juegan su lugar en la Copa del Mundo en duelos directos. Para Colombia, la atención está puesta en uno de esos encuentros, ya que de ahí saldrá su próximo rival en la fase de grupos.

RD Congo vs Jamaica: el partido que define el otro rival de Colombia

El encuentro que definirá al último integrante del Grupo K será entre República Democrática del Congo y Jamaica.

Datos del partido:

Estadio: Estadio AKRON

Hora: 4:00 p.m. (Colombia)

El ganador de este duelo se convertirá en rival directo de la Selección Colombia en el Mundial 2026, que ya tiene definidos a los demás. Recordemos que el Grupo K está compuesto por:

Portugal

Uzbekistán

La Selección Colombia

Y el que gane el repechaje intercontinental entre RD Congo y Jamaica.

Se trata de un enfrentamiento entre dos selecciones con características distintas. Jamaica llega con jugadores de gran potencia física y velocidad, mientras que RD Congo destaca por su intensidad y juego directo. El resultado de este partido será clave para anticipar el nivel de exigencia que tendrá Colombia en su grupo.

Irak vs Bolivia: el otro cupo intercontinental en juego

El segundo repechaje intercontinental también se disputará este martes y definirá otro de los cupos restantes al Mundial.

Datos del partido:

Estadio: Estadio BBVA, Monterrey

Hora: 10:00 p.m. (Colombia)

El ganador de este enfrentamiento se ubicará en el Grupo I, junto a Francia, Senegal y Noruega. Aunque no impacta directamente a Colombia, este partido completa el panorama de los clasificados fuera de Europa y aporta al cierre del cuadro mundialista.

Repechajes europeos: cuatro cupos en juego al Mundial 2026

Además de los duelos intercontinentales, Europa definirá cuatro clasificados en partidos que se jugarán a partir de la 1:45 p.m. (hora en Colombia).

Llave 1: República Checa vs Dinamarca

Estadio: Epet Arena

El ganador se integrará al Grupo A, donde enfrentará a México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Llave 2: Bosnia vs Italia

Estadio: Bilino Polje Stadium

El equipo que avance clasificará al Grupo B, junto a Canadá, Catar y Suiza.

Llave 3: Kosovo vs Turquía

Estadio: Fadil Vokrri Stadium

El ganador ocupará un lugar en el Grupo D, donde ya están Estados Unidos, Paraguay y Australia.

Llave 4: Suecia vs Polonia

Estadio: Strawberry Arena

El clasificado se ubicará en el Grupo F, compartiendo zona con Países Bajos, Japón y Túnez.

Estos partidos reúnen a selecciones con experiencia internacional y alto nivel competitivo, lo que garantiza enfrentamientos cerrados.

Cómo se definen los últimos cupos al Mundial 2026

El sistema de repechaje es directo: partidos a eliminación única en los que el ganador clasifica y el perdedor queda fuera. En total, este martes se definen:

4 cupos europeos

2 cupos intercontinentales

Cada encuentro funciona como una final, donde cualquier error puede significar la eliminación.

Una jornada decisiva para completar el Mundial 2026

El martes 31 de marzo será clave para definir el mapa final del Mundial 2026. Con seis cupos en juego, la jornada completará los grupos y dejará todo listo para el inicio del torneo. Para la Selección Colombia, el foco estará en el partido entre RD Congo y Jamaica, ya que de ahí saldrá uno de sus rivales en la fase de grupos.

El desenlace de estos repechajes marcará el cierre del proceso clasificatorio y dará paso a la recta final hacia la Copa del Mundo, con todos los equipos definidos y el calendario listo para comenzar.