El repechaje europeo al Mundial 2026 llegó a su punto decisivo este 31 de marzo con una jornada cargada de tensión, goles y clasificaciones clave. Cuatro cupos estaban en juego y varias selecciones históricas buscaron asegurar su lugar en la cita más importante del fútbol mundial.

Los partidos dejaron resultados ajustados, definiciones en desarrollo y la confirmación de nuevos clasificados. Con estos encuentros, Europa terminó de definir su representación en el Mundial, completando varios grupos que ya esperaban a estos equipos.

Resultados del repechaje europeo al Mundial 2026 hoy

La jornada del 31 de marzo dejó los siguientes marcadores en las llaves finales:

República Checa 2-1 Dinamarca * EN JUEGO

Goles: Pavel Sulc y Ladislav Krejci; Joachim Andersen

El partido pasó a ganarlo el local en tiempo de adición. Acá se definirá al clasificado al Grupo A del Mundial. El ganador se enfrentará a México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Bosnia 1-1 Italia * EN JUEGO

Goles: Moise Kean y Haris Tabakovic

Italia se juega el regreso a una Copa del Mundo tras ausentarse de las dos más recientes. Lo hace de visitante y con 10 hombres desde los 41 minutos por la expulsión de Bastoni. Le igualaron al minuto 79. El que gane el partido se integrará al Grupo B junto a Canadá, Catar y Suiza.

Kosovo 0-1 Turquía: clasificación turca en un partido cerrado

Gol: Kerem Akturkoglu

Turquía consiguió su cupo tras imponerse por la mínima. El equipo avanzó al Grupo D, donde enfrentará a Estados Unidos, Paraguay y Australia.

Suecia 3-2 Polonia: partidazo por el cupo al Mundial

Goles: Anthony Elanga, Gustaf Lagerbielke y Viktor Gyokeres; Nicola Zalewski y Karol Swiderski

Con un gol de Gyokeres al minuto 88, el cuadro sueco dejó afuera al seleccionado que cuenta con Robert Lewandowski. Así avanzó al Grupo F, junto a Países Bajos, Japón y Túnez.

Grupos del Mundial 2026 con los nuevos clasificados europeos

Tras los resultados del repechaje, así se completan los grupos con presencia europea:

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur + ganador República Checa/Dinamarca

Grupo B: Canadá, Catar, Suiza + Italia o Bosnia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia + Turquía

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez + Suecia

Estos grupos comienzan a definir el panorama competitivo del Mundial 2026, con selecciones que llegan tras superar una fase exigente.

Repechaje europeo al Mundial 2026: una fase de alta exigencia

La jornada del 31 de marzo confirmó el nivel competitivo del repechaje europeo, con partidos cerrados y clasificaciones definidas por detalles mínimos. Suecia y Turquía ya aseguraron su lugar en la Copa del Mundoen los 90 minutos. Los otros dos duelos llegaron al alargue. El cierre del repechaje marca el final del proceso clasificatorio en Europa y deja todo listo para la siguiente etapa, con el Mundial 2026 cada vez más cerca.