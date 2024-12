¿Recuerdan a Edwin Congo en Real Madrid? Así se le ve ahora con sus leyendas

En el equipo de Leyendas que Real Madrid ha presentado en Tokio para enfrentar a Barça Legends, Edwin Congo tuvo su lugar. Es un habitual convocado a este tipo de partidos en los que el cuadro madridista presenta a varios de los mejores jugadores de su historia reciente. En este ocasión, lo hizo en un compromiso homenaje a Andrés Iniesta.

El fútbol siempre tiene lugar para encuentros emotivos que trascienden la rivalidad deportiva. Esta vez Tokio fue el escenario de un partido que reunió a grandes figuras del pasado en homenaje al ídolo del Barcelona. El duelo enfrentó a Barça Legends con Real Madrid Leyendas y terminó con una victoria 2-1 a favor del equipo blaugrana.

Así formaron los equipos legendarios de Real Madrid y Barcelona

El homenaje reunió a nombres históricos de ambos clubes, quienes trajeron de vuelta momentos memorables de sus trayectorias.

Barça Legends: Jesús Angoy; Frédéric Déhu, Rafa Márquez, Sergi Barjuan, Juan Carlos Navarro; Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Gaizka Mendieta; Javier Saviola, Rivaldo, Ludovic Giuly. También ingresaron Guzmán, Ferrón, Valiente, Trashorras y Nolito.

Real Madrid Leyendas: Íker Casillas; Roberto Carlos, Iván Campo, Fabio Cannavaro, Raúl Bravo, Fernando Sanz; Luis Milla, Julio Baptista, Steve McManaman, Christian Karembeu; Savio. En el segundo tiempo ingresaron Tébar, Congo, Amavisca, Contreras, Agus, Munitis y Balboa.

El encuentro fue un espectáculo para los aficionados en el Estadio Nacional de Tokio, quienes disfrutaron de la magia de jugadores que marcaron una era.

Edwin Congo, con protagonismo en las leyendas de Real Madrid

Edwin Congo, quien tuvo un peculiar paso por el Real Madrid, regresó a representar al club merengue, esta vez como parte de los Leyendas. Su historia con el equipo blanco es una de las más curiosas del fútbol colombiano.

En 1999, Congo fue fichado por el Real Madrid tras destacarse en el Once Caldas, convirtiéndose en una de las grandes promesas del fútbol sudamericano. Sin embargo, su carrera en el equipo no despegó como se esperaba. Durante su tiempo en el club, no llegó a disputar ningún partido oficial y vivió situaciones atípicas, como la relatada por el periodista Diego Torres en El País.

En la temporada 2001-02, el Real Madrid conquistó la Champions League, pero Congo no formó parte de la plantilla inscrita. De hecho, una anécdota lo describe intentando ingresar al Estadio Santiago Bernabéu en un partido contra Lokomotiv Moscú, donde tuvo que recordarles a los porteros que él era jugador del equipo. En aquella ocasión, el club decidió priorizar a otros jugadores extranjeros, como Elvir Baljic, dejando a Congo fuera de las convocatorias.

A pesar de su falta de actividad oficial, Congo se convirtió en una figura simbólica en los eventos de las Leyendas del Real Madrid, mostrando su fidelidad al equipo que lo llevó a Europa.

Un homenaje que trasciende generaciones

El partido en Tokio no solo fue una celebración de la carrera de Andrés Iniesta, sino también un recordatorio del impacto del fútbol y la conexión que genera entre jugadores y aficionados. Edwin Congo, con su participación, reafirmó su lugar en la historia del Real Madrid Leyendas, representando a Colombia en este prestigioso evento.

Aunque su paso por el club no fue lo que muchos esperaban, Congo sigue siendo un embajador del fútbol colombiano en escenarios internacionales. Su presencia en el homenaje a Iniesta fue una muestra de que el fútbol siempre encuentra maneras de redimir y valorar a quienes han sido parte de su historia.