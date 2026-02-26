Real Madrid avanza en la Champions League tras eliminar a Benfica, en una noche clave en la que otra vez Vinicius Junior fue determinante. Marcó uno de los goles que confirmaron el pase a octavos de final. Pero más allá del resultado, el brasileño alcanzó registros que lo colocan en un lugar privilegiado dentro de la historia del club en el torneo europeo.

El atacante firmó un récord exclusivo: es el futbolista con más goles producidos en las recientes 5 ediciones de la Champions League. En ese periodo suma 54 participaciones directas en anotaciones, con 27 goles y 27 asistencias. Una cifra que confirma su impacto constante en el certamen más exigente del fútbol mundial y lo ubica entre las leyendas del Real Madrid en Europa.

El récord exclusivo de Vinicius con Real Madrid en Champions League

El dato que marca la dimensión del brasileño es contundente. Ningún jugador ha producido más goles que Vinicius en las últimas cinco Champions League. Sus 27 anotaciones y 27 asistencias suman 54 participaciones directas, un registro que combina eficacia y creatividad.

Este récord no se construye en un solo partido ni en una temporada aislada. Refleja continuidad, presencia en instancias decisivas y capacidad para rendir contra los mejores equipos del continente. Desde la fase de grupos hasta las eliminatorias, Vinicius ha sido protagonista.

En la campaña actual, el brasileño acumula 3 goles y 4 asistencias en 10 partidos. Sus cifras no son tan explosivas como en otros años, pero su influencia sigue siendo determinante en el funcionamiento ofensivo del equipo.

Cuántos goles tiene Vinicius en la Champions con Real Madrid

Los números totales de Vinicius en la Champions League con Real Madrid confirman su lugar histórico. El brasileño suma 32 goles y 30 asistencias en 78 partidos disputados en la competición. Además, ha sido parte fundamental en la conquista de dos títulos de Champions League con el club.

Estas estadísticas muestran que su impacto no es casualidad. Vinicius aparece en momentos clave, en partidos de alto nivel y ante rivales exigentes. Su rendimiento en finales y eliminatorias ha sido decisivo para el equipo blanco.

Vinicius entre los máximos goleadores históricos del Real Madrid en Champions

Con 32 goles en el torneo, Vinicius ya es el sexto máximo goleador del Real Madrid en la historia de la Champions League. Un logro enorme si se tiene en cuenta la cantidad de leyendas que vistieron la camiseta blanca.

El ranking histórico del club en la competición está liderado por nombres inmortales:

Cristiano Ronaldo – 105 goles Karim Benzema – 78 goles Raúl González – 66 goles Alfredo Di Stéfano – 49 goles Ferenc Puskás – 35 goles Vinicius Junior – 32 goles

Entrar en esta lista confirma la magnitud de su carrera en Europa. Con varios años por delante, el brasileño aún puede seguir escalando posiciones.

El crecimiento de Vinicius en Champions League con Real Madrid

La evolución de Vinicius en la Champions ha sido constante. Llegó al Real Madrid como una promesa joven, con velocidad y talento, pero sin experiencia en Europa. Con el tiempo se convirtió en un futbolista decisivo.

Su gol en la final ante Liverpool fue el punto de inflexión de su carrera. Desde entonces, el brasileño ha asumido el liderazgo ofensivo en el equipo. Mejoró su definición, su lectura de juego y su capacidad para asistir.

Hoy combina desequilibrio, velocidad y precisión. Es un extremo que puede definir partidos y cambiar eliminatorias, algo fundamental en la Champions League.

Vinicius, entre las leyendas europeas del Real Madrid

Real Madrid es el club más ganador de la Champions League y su historia está llena de figuras legendarias. Vinicius ya comparte lista con nombres como Cristiano Ronaldo, Benzema, Raúl, Di Stéfano y Puskás.

Sus 32 goles, 30 asistencias y dos títulos reflejan un legado en construcción. Su récord de participaciones directas en gol en las últimas cinco Champions confirma su influencia actual.

Cada temporada, Vinicius suma capítulos a su historia europea. El gol ante Benfica fue otro más en un recorrido que ya lo tiene entre las grandes leyendas del Real Madrid en la Champions League.