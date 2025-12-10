El Real Madrid y el Manchester City protagonizan este miércoles el duelo estelar de la sexta fecha de la Fase de Liga de la Champions League 2025/2026, un partido que llega con un peso competitivo difícil de ocultar y con más que tres puntos en disputa en el Santiago Bernabéu.

Siempre resulta especial ver a Pep Guardiola enfrentar al conjunto blanco, no solo por su historia con el FC Barcelona, sino por la larga lista de batallas tácticas que ha sostenido frente al Madrid como entrenador del Barça, Bayern Múnich y ahora del City. Son 27 enfrentamientos oficiales ante los blancos, con balance positivo de 13 triunfos, seis empates y ocho derrotas. Sin embargo, desde que dejó Cataluña, el registro cambió de color: cuatro victorias, dos igualdades y seis caídas.

Real Madrid vs Manchester City: horarios, canales y plataformas online HOY EN VIVO

COLOMBIA : 3:00 p.m. | ESPN y Disney+.

: 3:00 p.m. | ESPN y Disney+. ESPAÑA : 9:00 p.m. | M+ Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Orange Fútbol y LaLiga TV Bar.

: 9:00 p.m. | M+ Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Orange Fútbol y LaLiga TV Bar. ARGENTINA : 5:00 p.m. | FOX Sports y Disney+.

: 5:00 p.m. | FOX Sports y Disney+. MÉXICO : 2:00 p.m. | FOX Sports.

: 2:00 p.m. | FOX Sports. MIAMI: 3:00 p.m. | Paramount+ y DAZN.

Xabi Alonso en alerta máxima y un Madrid golpeado

En esta ocasión, el foco no solo está del lado de Guardiola. El banquillo del Real Madrid vive días agitados. Xabi Alonso atraviesa su peor momento desde que asumió en la Casa Blanca: la derrota ante Celta de Vigo lo dejó a cuatro puntos del líder de LaLiga, y lo más preocupante fue la regresión en el juego y el descontrol emocional exhibido por el equipo, que terminó con tres expulsados, uno de ellos desde el banco. El ambiente es tenso, y la necesidad de reacción, urgente.

Como si fuera poco, Kylian Mbappé es duda para este compromiso por molestias musculares que le impidieron entrenar con normalidad. La lista de bajas del Madrid es extensa: Éder Militao, David Alaba, Ferland Mendy, Dani Carvajal, Dean Huijsen, Eduardo Camavinga y Trent Alexander-Arnold tampoco estarán disponibles. El panorama, desde lo físico, es delicado.

Tres puntos que pesan más que una clasificación

Ambos equipos ya han cedido puntos en esta fase y una derrota podría comprometer seriamente su clasificación entre los primeros ocho. El año pasado, tanto Madrid como City finalizaron por debajo de esa línea y debieron enfrentarse en el repechaje por un lugar en los octavos de final, instancia en la que los blancos salieron victoriosos.

El City llega más presionado desde los números. La caída en casa ante el Bayer Leverkusen en la quinta jornada los obliga a recuperar terreno fuera de casa. La buena noticia: si ganan en el Bernabéu, superarán al Madrid en la tabla y quedarán muy encaminados, ya que sus últimos dos partidos serán ante Bodo/Glimt y Galatasaray.

El Real Madrid, en cambio, mira un camino complejo. Una derrota podría sacarlo del top 8 y aún tiene pendientes un duelo duro ante el Monaco y una visita al Benfica. Para el equipo y para el cuestionado Xabi Alonso, los tres puntos valen más que aire.

Real Madrid vs Manchester City: Posibles alineaciones

Real Madrid:

Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos, Arda Güler, Jude Bellingham; Vinícius Jr. y Kylian Mbappé.

Entrenador: Xabi Alonso

Manchester City:

Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Nico O’Reilly; Nico González, Bernardo Silva, Tijani Reijnders; Phil Foden, Jéremy Doku y Erling Haaland.

Entrenador: Josep Guardiola