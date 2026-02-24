El fútbol europeo preparaba un momento cargado de nostalgia. El regreso de José Mourinho al Santiago Bernabéu, ahora como entrenador del Benfica, prometía una noche de emociones para el madridismo. El técnico portugués marcó una época en el club blanco, devolviéndole competitividad en Europa y protagonizando una de las etapas más intensas del siglo XXI. Sin embargo, ese reencuentro tan esperado no pudo darse como se soñaba.

La tarjeta roja que recibió en Portugal por reclamar una amonestación a favor de Vinicius Junior cambió el guion de la eliminatoria de Champions League. Mourinho no podrá dirigir al Benfica desde el banquillo del Bernabéu, ni ofrecer la tradicional rueda de prensa previa. Así, el técnico vivirá el partido desde un palco o incluso desde el hotel de concentración, en un regreso atípico a la casa donde dejó huella imborrable.

Por qué Mourinho no podrá dirigir al Benfica en el Bernabéu

El motivo de la ausencia de Mourinho en el banco es disciplinario. El técnico fue expulsado en el partido de ida tras protestar al árbitro por una jugada relacionada con Vinicius Junior. La sanción automática lo deja fuera del partido de vuelta en el Santiago Bernabéu, un escenario que para él significa mucho más que un simple estadio.

Según confirmó el Benfica, el entrenador portugués no podrá estar a ras de césped ni ofrecer declaraciones oficiales en conferencia de prensa. Incluso se analiza la posibilidad de que siga el partido desde un palco acristalado del estadio o desde el hotel de concentración, manteniendo comunicación directa con su cuerpo técnico. La logística del encuentro cambió por completo y el esperado reencuentro quedó reducido a un gesto simbólico.

Los números de Real Madrid con Mourinho

El paso de José Mourinho por el Real Madrid dejó estadísticas contundentes y títulos históricos. El técnico dirigió 178 partidos oficiales con un balance de 128 victorias, cifras que reflejan la competitividad que devolvió al equipo en un momento clave de su historia reciente.

En su palmarés con el club blanco aparecen tres conquistas fundamentales: la Copa del Rey de 2011, la Supercopa de España de 2012 y la histórica Liga de los 100 puntos en la temporada 2011-12. Ese campeonato marcó un récord en el fútbol español y consolidó al Real Madrid como uno de los equipos más dominantes de su tiempo.

Más allá de los títulos, Mourinho devolvió al club a la élite continental. Bajo su mando, el Real Madrid alcanzó tres semifinales consecutivas de Champions League, algo que no sucedía desde hacía años. Ese proceso sentó las bases para la etapa posterior de dominio europeo que el club lograría con otras generaciones.

El estilo Mourinho y el carácter competitivo que marcó al Real Madrid

Uno de los mayores legados de Mourinho en el Real Madrid fue su mentalidad competitiva. El portugués construyó un equipo fuerte, intenso y obsesionado con ganar. Transformó el carácter del vestuario y devolvió la sensación de que el club podía competir de tú a tú con cualquier rival en Europa.

Su estilo también generó debates y polémicas. Mourinho fue protagonista de enfrentamientos mediáticos, decisiones polémicas y momentos de tensión que marcaron su etapa en el club. Sin embargo, muchos madridistas recuerdan su paso como el inicio de una nueva mentalidad ganadora que luego llevaría al club a conquistar múltiples Champions League.

La salida de Mourinho de Real Madrid y las tensiones internas en el club

El final de la etapa de Mourinho en el Real Madrid estuvo marcado por tensiones internas. Uno de los momentos más recordados fue la exclusión de Iker Casillas en un partido ante Osasuna, símbolo de las diferencias que existían en el vestuario.

A pesar de esas polémicas, figuras cercanas al técnico defendieron su trabajo. Álvaro Arbeloa, actual entrenador del equipo madridista y uno de los jugadores que vivió su ciclo, aseguró en su momento que Mourinho se dejó la vida por el Real Madrid, incluso a costa de su propia imagen. Esa frase resume el impacto emocional que dejó el portugués en la institución.

El regreso de Mourinho al Bernabéu como rival

El duelo entre Real Madrid y Benfica en Champions League iba a tener un componente especial por el regreso de Mourinho al Bernabéu. El técnico portugués conoce cada rincón del estadio, cada detalle del club y cada recuerdo de su etapa como entrenador blanco.

La sanción, sin embargo, impidió verlo nuevamente en la banda del estadio. El reencuentro se vivirá desde la distancia, sin el contacto directo con el césped donde escribió parte de su historia. Para muchos hinchas, será una noche cargada de nostalgia, recordando sus títulos, sus polémicas y su carácter competitivo.

Mourinho y Real Madrid, una historia que sigue vigente

Aunque pasaron los años, el nombre de Mourinho sigue ligado al Real Madrid. Su etapa marcó un antes y un después en la historia reciente del club, devolviendo la competitividad europea y construyendo una mentalidad que luego se transformó en títulos continentales.

El regreso como rival con el Benfica, incluso sin poder dirigir desde el banco, revive ese vínculo. El Bernabéu volverá a ver a uno de los técnicos que cambió su historia moderna, aunque esta vez desde la distancia. Una noche de Champions que mezcla presente y memoria, con el recuerdo de una era que todavía late en el madridismo.