La ausencia de Kylian Mbappé en el once titular de Real Madrid ante la Real Sociedad encendió la expectativa en la previa del duelo ante Benfica por los playoffs de la Champions League. El delantero francés, autor de 38 goles en la temporada, permaneció en el banco durante la goleada en el Bernabéu, generando dudas sobre su estado físico en un momento clave del calendario.

La preocupación no es menor. Mbappé llega como máximo referente ofensivo del equipo y líder goleador en la Champions League con 13 anotaciones en la fase de liga, un registro histórico logrado en apenas siete partidos. Por eso, cada decisión sobre su presencia en el campo es analizada con lupa, especialmente cuando se acerca una serie eliminatoria ante Benfica.

Por qué Mbappé no jugó ante Real Sociedad

La decisión de dejar a Mbappé en el banco sorprendió a muchos, especialmente por la importancia del delantero en el esquema del equipo. Sin embargo, tras el partido, el técnico Álvaro Arbeloa explicó que se trató de una medida preventiva.

Según el entrenador, el francés arrastra pequeñas molestias físicas desde hace tiempo y el cuerpo técnico prefirió no correr riesgos antes del partido europeo. “Mbappé está muy bien. Lleva con estas pequeñas molestias durante bastante tiempo y está haciendo esfuerzos para salir al campo, por lo que hoy no quisimos correr riesgos de cara al partido del martes”, afirmó Arbeloa en rueda de prensa.

El mensaje buscó transmitir tranquilidad y confirmar que la decisión respondió a planificación deportiva y no a una lesión grave.

Las molestias físicas de Mbappé y el plan de Real Madrid

En Real Madrid se ha optado por gestionar con cuidado la carga física de su goleador. Mbappé viene acumulando muchos minutos en una temporada exigente, con partidos en LaLiga, Champions League y Copa del Rey.

En ese contexto, el club considera clave protegerlo antes de los encuentros más importantes. Las molestias no impidieron su convocatoria ante Real Sociedad, pero sí condicionaron su presencia desde el inicio. El objetivo es tenerlo en plenitud para la eliminatoria ante Benfica, donde el equipo necesitará su capacidad goleadora.

El récord de Mbappé en Champions League esta temporada

La importancia del delantero francés en la Champions es evidente. Mbappé suma 13 goles en la fase de liga, un registro que marca un nuevo récord en la competición.

Además, logró 8 de esos goles en los últimos 3 partidos, mostrando un nivel determinante en el momento más exigente del calendario europeo. Su capacidad para aparecer en los partidos grandes es una de las razones por las que el Real Madrid decidió cuidarlo ante Real Sociedad, pensando en el duelo continental.

Cómo se preparó Mbappé antes del viaje a Lisboa

En la sesión posterior al partido en Valdebebas, el plan de trabajo dejó señales positivas. Los jugadores que tuvieron minutos ante Real Sociedad realizaron entrenamiento regenerativo.

Mbappé, al no jugar, se entrenó con el grupo de mayor intensidad. Esto indica que su estado físico es controlado pero estable, y que el cuerpo técnico confía en que pueda estar disponible para el partido ante Benfica.

La planificación refleja una estrategia clara: llegar al compromiso europeo con el delantero en las mejores condiciones posibles.

Real Madrid y Benfica, un duelo decisivo en Champions

El partido ante Benfica marca un momento clave en la temporada del Real Madrid. La eliminatoria de playoffs definirá el camino del equipo en la Champions League, una competición donde el club siempre apunta a los máximos objetivos.

Contar con Mbappé en plenitud es fundamental. Sus goles han sido determinantes en la campaña europea y su presencia cambia el enfoque de cualquier defensa rival. El equipo viaja a Lisboa con la intención de explicar su favoritismo y dar un paso firme hacia la siguiente ronda.

Mbappé, líder goleador y pieza clave del Real Madrid

Con 38 goles en la temporada, Mbappé se ha convertido en el referente ofensivo del Real Madrid. Su capacidad para definir partidos, marcar en momentos decisivos y liderar el ataque lo coloca como una figura indispensable.

Por eso, cada noticia sobre su estado físico genera expectativa. El equipo sabe que su presencia puede cambiar el rumbo de una eliminatoria europea. La decisión de no arriesgarlo ante Real Sociedad responde a esa lógica: cuidar al goleador para el desafío más importante de la temporada en la Champions League.