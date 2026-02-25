El Real Madrid no logró asegurar su clasificación directa a los octavos de final de la Champions League y tuvo que afrontar el repechaje de la temporada 2025/26. El sorteo lo emparejó con el siempre competitivo Benfica, un rival con tradición continental y suficiente jerarquía para incomodar a cualquiera.

El primer capítulo fue intenso y dejó una ventaja mínima para el conjunto blanco gracias a un tanto de Vinícius Jr.. Sin embargo, la serie también quedó marcada por la denuncia de un presunto insulto racista de Gianluca Prestianni al atacante brasileño, situación que derivó en una suspensión provisional y en la apertura de una investigación por parte de la UEFA.

Real Madrid vs Benfica HOY en Champions: TV y plataformas Online para seguir EN VIVO

Colombia: 3:00 p.m. | ESPN y Disney +

3:00 p.m. | ESPN y Disney + España: 9:00 p.m. | Movistar y Movistar +

9:00 p.m. | Movistar y Movistar + Argentina: 5:00 p.m. | ESPN y Disney +

5:00 p.m. | ESPN y Disney + México: 2:00 p.m. | TNT Sports y Max México

2:00 p.m. | TNT Sports y Max México Miami: 3:00 p.m. | Paramount+, TUDN USA, UniMás y TUDN.com

Un Madrid obligado a reaccionar

El conjunto merengue llega golpeado tras caer 2-1 ante Osasuna en Pamplona por LaLiga, resultado que le impidió superar al FC Barcelona en la tabla y dejó secuelas físicas importantes, como la lesión de Dani Ceballos. La derrota volvió a exponer ciertas irregularidades en el funcionamiento colectivo y encendió las alarmas de cara al decisivo duelo europeo.

En la ida frente al Benfica, el trámite fue cerrado y físico. El único gol llegó al minuto 50, cuando Vinícius Jr. resolvió con categoría una acción en el área. Ahora, el equipo deberá sostener esa ventaja en el Estadio Santiago Bernabéu, donde confía en hacerse fuerte.

Bajas sensibles y dudas en el once

El técnico Álvaro Arbeloa no podrá contar con Jude Bellingham, Éder Militão, Dani Ceballos ni Rodrygo, mientras que Kylian Mbappé es duda por molestias en la rodilla. Ante ese panorama, todo indica que Gonzalo y Vinícius conformarían la dupla ofensiva, con la incógnita adicional sobre el estado físico de Federico Valverde.

La obligación de disputar estos playoffs ya representa un escenario poco habitual para el club blanco. No obstante, la ventaja y el respaldo de su público lo colocan en posición favorable para resolver la serie.

Benfica, con la misión de arriesgar

El Benfica necesita revertir el 1-0 de la ida y está obligado a asumir mayores riesgos en Madrid. Viene de imponerse 3-0 ante el AVS Futebol SAD en la Primeira Liga, torneo en el que marcha tercero, y mantiene su perfil competitivo en escenarios europeos.

La previa también quedó atravesada por la suspensión provisional de Gianluca Prestianni, sancionado por la UEFA bajo el Artículo 14 tras la denuncia presentada por Vinícius Jr. El club portugués apelará la decisión, aunque reconoce la dificultad de revertirla antes del encuentro.

Además, José Mourinho no estará en el banco tras ser expulsado en la ida. El técnico fue crítico con la celebración del brasileño y decidió no comparecer en rueda de prensa, delegando la palabra en su asistente.

Con una serie abierta y un marcador corto, el choque en el Bernabéu promete tensión máxima. El Real Madrid quiere evitar sobresaltos y meterse en octavos; Benfica, en cambio, busca el golpe que cambie la historia de la eliminatoria.