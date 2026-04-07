El enfrentamiento entre el Real Madrid y el Bayern Múnich no es un partido cualquiera: es el duelo más repetido en la historia de la UEFA Champions League. Este nuevo capítulo, el número 29, vuelve a poner cara a cara a dos gigantes que han construido una rivalidad cargada de historia, tensión y momentos inolvidables.

Con contextos distintos pero ambiciones idénticas, ambos clubes llegan a esta instancia con argumentos sólidos para creer en la clasificación.

Un historial que favorece al Real Madrid

Si bien la historia entre ambos es extensa, los números recientes inclinan la balanza hacia el conjunto español.

El Real Madrid ha logrado imponer condiciones en los últimos cruces directos, manteniéndose invicto en sus nueve partidos más recientes ante el Bayern en competiciones UEFA.

9 partidos invicto (7 victorias y 2 empates)

(7 victorias y 2 empates) 4 eliminatorias consecutivas ganadas ante el club alemán

ante el club alemán 3 clasificaciones exitosas en cuartos de final entre ambos

Además, el equipo blanco ha mostrado una notable solidez frente a rivales alemanes:

Solo 1 derrota en los últimos 23 partidos ante clubes de Alemania

ante clubes de Alemania Racha actual de 9 encuentros sin perder frente a estos equipos

Estos antecedentes refuerzan la confianza de un equipo que viene de eliminar a un rival de alto calibre en la ronda anterior, ratificando su peso histórico en la competición.

Bayern Múnich: potencia ofensiva y números de élite

El Bayern Múnich, por su parte, llega con estadísticas que respaldan su candidatura. El equipo dirigido por Vincent Kompany ha sido uno de los más contundentes del torneo.

9 victorias en 10 partidos disputados

disputados 32 goles anotados en la presente edición

en la presente edición Uno de los ataques más efectivos del campeonato

Su capacidad goleadora quedó en evidencia en la serie ante Atalanta, donde marcó diez goles en dos partidos, demostrando que, cuando encuentra ritmo, es un equipo difícil de contener.

Sin embargo, los antecedentes recientes ante equipos españoles no han sido del todo favorables:

2 victorias en los últimos 7 partidos ante clubes de LaLiga

ante clubes de LaLiga Derrota reciente ante Barcelona en competición europea

Un duelo con historia en cada detalle

Este enfrentamiento no solo es el más repetido, sino también uno de los más equilibrados en términos históricos:

29 partidos disputados entre ambos

entre ambos 13 victorias del Real Madrid

11 triunfos del Bayern Múnich

Diferencia mínima en goles a favor

En la temporada 2023/24, ambos protagonizaron otra eliminatoria vibrante. El Real Madrid avanzó con un global de 4-3, en una serie que tuvo actuaciones destacadas de figuras como Vinícius Júnior, autor de un doblete en la ida, y Harry Kane, quien también dejó su huella para el conjunto alemán.

Experiencia y tradición en la élite

Ambos clubes conocen perfectamente esta instancia del torneo. Sumando sus participaciones, acumulan 46 presencias en cuartos de final en la era Champions, lo que evidencia su regularidad en la élite europea.

Para el Real Madrid, este tipo de escenarios son parte de su ADN competitivo. Para el Bayern Múnich, una oportunidad constante de reafirmar su peso histórico.

Un derbi europeo que vuelve a paralizar al mundo

El partido de esta noche no es solo un cruce más en el calendario. Es un duelo cargado de historia, de cuentas pendientes y de jerarquía internacional.

Real Madrid vs Bayern Múnich representa mucho más que una eliminatoria: es un auténtico derbi europeo, donde cada detalle cuenta y donde el pasado pesa tanto como el presente.

En un escenario así, solo uno avanzará. Pero ambos ya han dejado claro que este tipo de noches están hechas a su medida.