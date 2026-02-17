Real Madrid se prepara para un partido decisivo ante el Benfica en la ida de los playoffs de la Champions League, pero lo hará con varias ausencias importantes. El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa llega a Lisboa condicionado por sanciones y lesiones que obligan a replantear el once titular en un momento clave de la temporada.

La eliminatoria europea exige máxima competitividad, pero el equipo blanco no contará con piezas relevantes en defensa, mediocampo y ataque. Aun así, el club confía en la profundidad de su plantilla para responder en un duelo que puede marcar el rumbo del semestre.

Las sanciones que condicionan al Real Madrid ante Benfica

Las primeras ausencias confirmadas llegan por sanción. Raúl Asencio y Rodrygo Goes no estarán disponibles tras sus expulsiones en el compromiso anterior.

La baja de Asencio reduce las alternativas en defensa, una zona que ya venía ajustada por otras ausencias físicas. En el caso de Rodrygo, el impacto es mayor en ataque, donde su capacidad para asociarse con Vinicius y Mbappé suele ser determinante.

Perder a dos futbolistas por sanción en un partido de Champions obliga a Arbeloa a reorganizar líneas y buscar soluciones internas.

Jude Bellingham, una ausencia clave en el mediocampo

La enfermería también afecta al Real Madrid. Jude Bellingham continúa fuera por una rotura muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda sufrida el pasado 1 de febrero.

El mediocampista inglés es uno de los jugadores más influyentes del equipo, tanto por su llegada al área como por su capacidad para conectar líneas. Su ausencia reduce creatividad en el último tercio y obliga a modificar el esquema táctico.

El cuerpo médico sigue su recuperación con cautela, priorizando su regreso en plenitud para el tramo final de la temporada.

Militao sigue fuera por lesión muscular

Otra baja confirmada es la de Éder Militao, quien sufrió en diciembre una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

El central brasileño continúa en proceso de recuperación y no estará disponible para la visita a Lisboa. Su ausencia limita las opciones en defensa y aumenta la responsabilidad de los centrales disponibles.

El Real Madrid ha tenido que gestionar durante meses la falta de continuidad en la zaga por lesiones acumuladas.

Cómo afecta el panorama de bajas al once del Real Madrid

Las ausencias obligan a Arbeloa a ajustar su alineación. La probable formación del Real Madrid ante Benfica sería:

Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinicius Jr.

El equipo mantiene su base ofensiva con Mbappé y Vinicius, pero pierde variantes en el banco y equilibrio en el mediocampo sin Bellingham.

La importancia del partido ante Benfica en Champions

El duelo ante Benfica no es un partido más. Es la ida de los playoffs de Champions League, una eliminatoria que definirá el camino europeo del Real Madrid.

El equipo portugués llega con buen rendimiento en casa y buscará aprovechar las ausencias blancas para tomar ventaja. Por eso, el Real Madrid necesita máxima concentración y eficacia.

El objetivo es lograr un resultado positivo que permita definir la serie en el Santiago Bernabéu.

Arbeloa y la gestión del momento decisivo

Álvaro Arbeloa ha insistido en la importancia de mantener la calma pese a las ausencias. El técnico entiende que el calendario europeo exige adaptabilidad y confianza en el grupo.

Su prioridad es mantener equilibrio táctico y aprovechar la calidad ofensiva del equipo. La gestión de minutos y la recuperación de lesionados será determinante en la continuidad del Real Madrid en Champions.

Benfica vs Real Madrid, un duelo con contexto exigente

El partido en Lisboa llega en un momento de alta exigencia. Real Madrid pelea por títulos en varias competiciones y necesita respuestas colectivas.

Las bajas de Asencio, Rodrygo, Bellingham y Militao marcan el contexto previo, pero el club blanco mantiene la ambición de avanzar en Europa.

La visita a Benfica será una prueba de carácter para un Real Madrid que busca demostrar que su profundidad de plantilla puede compensar las ausencias en un partido clave de Champions League.