Real Madrid afronta una cita decisiva en la última fecha de la fase de liga de la Champions League. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa visitará al Benfica en Lisboa con la clasificación directa a los octavos de final muy cerca, pero todavía sin margen para la relajación. La planificación del partido está condicionada por un parte médico que no trae grandes novedades y por la gestión de algunos jugadores que llegaron con molestias a los días previos del viaje.

El cuadro madridista se mantiene en la tercera posición de la tabla general con 15 puntos, tras su victoria ante el Mónaco. Depende de sí mismo para evitar el playoff de dieciseisavos. En ese contexto, conocer las bajas confirmadas, los jugadores que regresan y el panorama matemático de la clasificación resulta clave para entender el valor de este partido en Portugal.

Las bajas confirmadas de Real Madrid ante Benfica

Álvaro Arbeloa no logra recuperar efectivos de peso para este compromiso europeo. El técnico mantendrá cuatro bajas confirmadas antes de emprender el viaje a Lisboa, todas ellas en zonas sensibles del campo, especialmente en la línea defensiva.

Trent Alexander-Arnold : continúa fuera por lesión. El lateral inglés no ha logrado recuperarse de los problemas físicos que arrastra desde diciembre y sigue al margen de la dinámica del grupo.

: continúa fuera por lesión. El lateral inglés no ha logrado recuperarse de los problemas físicos que arrastra desde diciembre y sigue al margen de la dinámica del grupo. Antonio Rüdiger : el central sigue en proceso de recuperación de su lesión de rodilla, sufrida semanas atrás. Su ausencia priva al equipo de una referencia defensiva clave en partidos de máxima exigencia.

: el central sigue en proceso de recuperación de su lesión de rodilla, sufrida semanas atrás. Su ausencia priva al equipo de una referencia defensiva clave en partidos de máxima exigencia. Ferland Mendy : la temporada del lateral francés continúa marcada por los problemas físicos. Una nueva lesión lo mantiene fuera de la convocatoria.

: la temporada del lateral francés continúa marcada por los problemas físicos. Una nueva lesión lo mantiene fuera de la convocatoria. Éder Militão: sigue con su proceso de recuperación tras una lesión severa y no está disponible para este cierre de la fase de liga.

Mbappé y Carreras, bajo observación

Además de las bajas confirmadas, el cuerpo técnico estuvo pendiente del estado físico de Kylian Mbappé y Álvaro Carreras. Ambos trabajaron al margen en una de las sesiones previas al desplazamiento a Portugal, lo que generó cierta cautela en Valdebebas.

Sin embargo, ya en suelo portugués, los dos futbolistas volvieron a entrenar con normalidad, por lo que, en principio, están disponibles para el partido ante el Benfica. Aun así, su estado físico será seguido de cerca hasta el último momento, teniendo en cuenta la exigencia del duelo y el calendario que se avecina.

La buena noticia: vuelve Tchouaméni

Dentro de un panorama condicionado por las ausencias, Arbeloa recibe una noticia positiva respecto al último compromiso de liga ante el Villarreal. El mediocampista Aurélien Tchouaméni regresa a la convocatoria tras cumplir sanción.

Su vuelta provoca, como mínimo, un cambio en el once inicial. Tchouaméni no solo aporta equilibrio en el mediocampo, sino que también ofrece una solución táctica adicional en defensa, una faceta que Arbeloa ha utilizado en partidos recientes ante la escasez de centrales disponibles.

Cómo está el Real Madrid en la tabla de la Champions

A falta de una jornada, el Real Madrid tiene muy encaminada su clasificación directa a los octavos de final. Los blancos son terceros con 15 puntos, tras el triunfo conseguido la semana pasada ante el Mónaco, y afrontan esta última fecha con varias combinaciones favorables.

El escenario más claro es el siguiente:

Victoria ante Benfica : asegura el Top 8 y la clasificación directa a octavos. Además, podría permitirle ser segundo en la tabla si el Bayern Múnich pierde su partido ante el PSV .

: asegura el y la clasificación directa a octavos. Además, podría permitirle ser en la tabla si el pierde su partido ante el . Empate en Lisboa : también podría ser suficiente para evitar el playoff, gracias a un goal average muy favorable . El Real Madrid tiene un +11, el mejor entre los equipos que pueden alcanzar los 16 puntos.

: también podría ser suficiente para evitar el playoff, gracias a un . El Real Madrid tiene un +11, el mejor entre los equipos que pueden alcanzar los 16 puntos. Derrota: complicaría seriamente su presencia entre los ocho mejores y lo dejaría expuesto a disputar los dieciseisavos.

Por qué el Real Madrid debe ir a por el triunfo en Lisboa

Más allá de los números, el enfoque de Real Madrid en Lisboa apunta a ganar. Asegurar el Top 8 sin depender de otros resultados y, si es posible, mejorar su posición final es una prioridad deportiva y estratégica.

Un triunfo no solo garantizaría la clasificación directa, sino que permitiría al equipo encarar los octavos con mayor tranquilidad, evitar una ronda extra y optimizar la planificación física en un tramo decisivo de la temporada.

Un cierre exigente de la fase de liga

La visita al Benfica llega con un Real Madrid condicionado por las bajas, atento al estado físico de algunos titulares y con la presión propia de una última jornada decisiva. Arbeloa deberá gestionar recursos, rotaciones y momentos del partido con inteligencia, sabiendo que el margen de error existe, pero es reducido.

Con la clasificación muy cerca y un escenario favorable, Real Madrid se juega en Lisboa algo más que 3 puntos: la posibilidad de cerrar la fase de liga entre los mejores y dar un paso firme hacia los octavos de final de la Champions League.