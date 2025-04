El partido entre Arsenal y Real Madrid en cuartos de final de la Champions League 2024-25 trae consigo un capítulo especial: Martin Odegaard, actual capitán del Arsenal, se medirá contra el club que lo fichó siendo una joven promesa. El noruego vuelve a cruzarse con su pasado en uno de los escenarios más grandes del fútbol europeo.

Desde su fichaje por el Madrid en 2015 hasta su consolidación en el Arsenal, el camino de Odegaard ha estado marcado por decisiones clave y momentos determinantes. Hoy, como figura del conjunto inglés, se reencuentra con el club que apostó por su talento, pero no le dio el espacio que necesitaba.

Odegaard, el fichaje de una promesa mundial

En enero de 2015, con solo 16 años, Martin Odegaard fue presentado como refuerzo de Real Madrid. Provenía del Stromsgodset IF de Noruega, donde ya había debutado como profesional y era seguido por varios gigantes de Europa. Finalmente, el club blanco logró asegurar su fichaje y lo integró al Castilla, el filial dirigido por Zinedine Zidane.

Odegaard debutó con el primer equipo en mayo de ese mismo año, en un partido de liga ante Getafe, reemplazando nada menos que a Cristiano Ronaldo. Con 16 años y 157 días, se convirtió en el jugador más joven en disputar un partido oficial con el Madrid en LaLiga. Sin embargo, sus apariciones en el primer equipo fueron escasas.

Martin Odegaard y un desarrollo fuera del Bernabéu

Tras varias temporadas en la cantera, el Madrid decidió cederlo para que ganara experiencia. Pasó por Heerenveen, Vitesse y luego por la Real Sociedad, donde brilló en la temporada 2019/20. Allí marcó el primer gol en la victoria 3-4 sobre el Real Madrid en cuartos de final de la Copa del Rey, una noche inolvidable para el noruego en el Santiago Bernabéu.

Su actuación en San Sebastián impulsó al Madrid a recuperarlo para la 2020-21, pero volvió a encontrarse con una plantilla consolidada y sin espacio para él. Esa falta de oportunidades lo llevó a tomar una decisión clave en su carrera. La salida definitiva fue un hecho y lo que siguió fue el Arsenal en la Premier League.

La salida de Odegaard al Arsenal y el por qué se fue fue de Real Madrid

En enero de 2021, Ødegaard fue cedido al Arsenal. En principio se iría a préstamo, pero su buen rendimiento convenció al club inglés de comprarlo en agosto del mismo año por 46 millones de euros. Desde entonces, se ha transformado en el capitán y uno de los grandes líderes del proyecto de Mikel Arteta, disputando partidos de alto nivel tanto en Premier League como en competencias europeas.

De cara al cruce con el Arsenal, el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, quien también dirigía al club durante el primer paso del noruego, se refirió a su evolución con palabras muy claras: “Odegaard llegó muy joven y no tuvo la oportunidad de jugar en el primer equipo. No había hueco para que mostrara su calidad. Decidió irse a otra parte y tener minutos en otro sitio. Fue una buena decisión. Está en uno de los mejores clubes de Europa. Su talento ahora es el mismo que tenía con 16 años. No ha cambiado nada en este sentido. Tuvo el carácter y el coraje para salir y encontrar la experiencia para volver a ser uno de los mejores en Europa.”

Un reencuentro que promete emociones en la Champions League

Martin Odegaard disputó solo 8 partidos de Liga con el Real Madrid, pero su nombre vuelve a sonar fuerte en el Santiago Bernabéu. Esta vez como figura del rival, con liderazgo, confianza y el respaldo de todo un proyecto detrás. La eliminatoria frente al club donde comenzó su aventura en la élite será un nuevo capítulo en su historia, cargado de recuerdos, crecimiento y revancha silenciosa.