La UEFA Champions League ha sido el escenario ideal para que muchos futbolistas colombianos dejen huella. Desde épocas gloriosas con Jackson Martínez y Radamel Falcao hasta los tiempos actuales con Luis Díaz brillando en el Bayern Múnich, la lista de goleadores en el torneo más importante de clubes de Europa se ha ido nutriendo de nombres y cifras históricas.

El gol de Luis Díaz al Club Brujas en la Fecha 3 de la fase de liga de la edición 2025-26 le permite alcanzar un nuevo peldaño en este ranking histórico. El extremo guajiro ya está entre los tres colombianos con más anotaciones en la Champions y promete seguir subiendo.

El top 5 de goleadores colombianos en Champions League

Luego de su más reciente anotación con el Bayern Múnich, el listado actualizado de los máximos goleadores colombianos en la Champions League (sin contar fases previas) es el siguiente:

Jackson Martínez: 13 goles Radamel Falcao García: 12 goles LUIS DÍAZ: 12 GOLES Duván Zapata: 8 goles Luis Fernando Muriel: 5 goles

Luis Díaz continúa consolidándose como figura del fútbol colombiano en Europa. Su capacidad de adaptación, regularidad y peso ofensivo lo han convertido en uno de los referentes actuales del balompié nacional, con números que lo acreditan como una estrella en crecimiento en la élite del fútbol europeo.

Luis Díaz y sus goles en Champions League

El delantero guajiro ha distribuido sus anotaciones en la Champions League jugando con tres equipos distintos:

FC Porto: 5 goles

5 goles Liverpool FC: 6 goles

6 goles Bayern Múnich: 1 gol

Con esto, suma 12 goles en total en fases de grupos y eliminación directa del torneo. Su debut goleador en esta edición fue ante Brujas en el Allianz Arena, sumándose a una lista exclusiva de colombianos con doble dígito en Champions League. Esta cifra lo pone a tan solo una anotación de igualar el récord de Jackson Martínez como el colombiano con más goles en la competencia sin contar fases previas.

El caso de Luis Díaz es particular, pues su evolución ha sido sostenida desde su debut en Europa. Cada club en el que ha estado le ha permitido brillar también en Champions, lo que reafirma su calidad en los escenarios de mayor exigencia.

Goleadores colombianos en Champions League (incluyendo fases previas)

Si se incluyen las fases previas del torneo (según estadísticas oficiales de fuentes como UEFA y Transfermarkt), el orden y cifras del ranking cambia ligeramente:

Jackson Martínez: 14 goles Radamel Falcao García: 14 goles LUIS DÍAZ: 12 GOLES James Rodríguez: 5 goles Felipe Pardo: 5 goles Faustino Asprilla: 4 goles Adrián Ramos: 4 goles Juan Guillermo Cuadrado: 4 goles Luis Fernando Muriel: 4 goles

En esta versión, se contabilizan goles que jugadores marcaron en rondas previas al inicio de la fase de grupos. Es importante entender esta distinción, ya que cambia la cantidad de goles oficiales registrados en el historial de algunos futbolistas.

El récord que persigue Luis Díaz

Con sus 12 goles, Luis Díaz está cada vez más cerca de convertirse en el máximo goleador colombiano en la historia de la Champions League. Tiene por delante a Jackson Martínez (13) y ya igualó a Radamel Falcao (12), quienes marcaron sus goles con el FC Porto y el Atlético de Madrid, respectivamente.

A su favor tiene la ventaja de que está jugando en un equipo con una altísima producción ofensiva como lo es el Bayern Múnich, y además, lo hace como titular indiscutido. Con varios partidos aún por jugarse en esta edición, no sería descabellado pensar que pueda igualar o superar el récord antes de que termine la temporada 2025-26.

La Champions League se le está convirtiendo en territorio familiar a Luis Díaz, que con su gol ante Brujas reafirmó que puede responder en los momentos clave. Esta cifra, sumada a su rendimiento en la Bundesliga y otras competencias, ratifica su condición de figura del fútbol colombiano en Europa.

Otros colombianos que dejaron huella en la Champions League

Aunque el protagonismo reciente está en manos de Luis Díaz, el listado de goleadores colombianos en Champions también refleja el aporte de otros futbolistas históricos como:

James Rodríguez , quien marcó 5 goles en su paso por Real Madrid y Bayern Múnich.

, quien marcó 5 goles en su paso por Real Madrid y Bayern Múnich. Faustino Asprilla , con sus recordadas actuaciones en el Newcastle United.

, con sus recordadas actuaciones en el Newcastle United. Juan Guillermo Cuadrado , quien desde Juventus también aportó goles importantes.

, quien desde Juventus también aportó goles importantes. Felipe Pardo, Adrián Ramos y Luis Muriel, que con menor cantidad también tuvieron momentos clave en la competencia.

La presencia de futbolistas colombianos en Champions no solo es motivo de orgullo, sino también de análisis. Ha sido una generación tras otra dejando huella en el torneo más competitivo de clubes, y hoy, con Luis Díaz en pleno ascenso, esa tradición continúa.