Este lunes, Racing y River definirán quién avanza a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, en un encuentro programado para las 5:15 p.m. (hora de Colombia) en el Cilindro de Avellaneda. El ganador enfrentará al vencedor del cruce entre Lanús y Tigre. El juego tendrá señal abierta para todo el continente y contará con presencia colombiana de peso: en Racing, Duván Vergara; en River Plate, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja.

Racing vs River: horarios por países y dónde ver por plataformas online

Colombia: 5:15 p.m. | ESPN y Disney+

5:15 p.m. | ESPN y Disney+ Argentina: 7:15 p.m. | ESPN Premium y Disney+

7:15 p.m. | ESPN Premium y Disney+ Resto de Sudamérica: ESPN y Disney+ | horario según franja local

Cómo llega Racing y por qué este duelo es decisivo

Ambos equipos arribaron a esta instancia tras una fase de grupos muy pareja. Racing terminó tercero en la Zona A con 25 puntos, igualado con Unión, pero perdiendo el desempate por diferencia de gol. En su cierre de fase mostró orden defensivo y eficacia mínima: victorias ante Newell’s (1-0) y Defensa y Justicia (1-0), además de empates ante Central Córdoba y Flamengo, y una caída ajustada en Brasil.

River Plate, urgido por resultados y con presión internacional

Del otro lado, River Plate clasificó sexto en la Zona B con 22 unidades, superando apenas a Gimnasia por coeficiente de gol. Su presente es irregular: empates con Vélez, derrotas frente a Boca y Gimnasia, eliminación por penales en Copa Argentina ante Independiente Rivadavia y un triunfo revitalizante contra Talleres (2-0). El equipo de Marcelo Gallardo necesita avanzar para mantener vivas sus opciones de llegar a la próxima Copa Libertadores, ya que no logró asegurar cupo en la tabla anual.

Las dudas y decisiones de Gallardo para un partido límite

Para este compromiso, River recupera una pieza clave: Gonzalo Montiel vuelve al lateral derecho tras superar un esguince leve. En la mitad del campo, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo y Juan Fernando Quintero estarán desde el arranque, mientras que la última plaza se debate entre Kevin Castaño y Juan Portillo. En ataque, Gallardo apostaría por Maxi Salas y Sebastián Driussi, aún en búsqueda del despegue goleador esperado. Facundo Colidio sigue descartado por lesión.

El panorama en Racing: presión local y antecedentes recientes

El equipo de Avellaneda llega con la motivación de jugar en casa y de haber tenido un cierre competitivo sólido. Además, tiene un antecedente fresco a su favor: el 14 de diciembre de 2024 derrotó a River en el Cilindro por 1-0. No obstante, el choque más reciente entre ambos fue para los de Núñez, el pasado 2 de octubre de 2025, cuando se impusieron 1-0 por Copa Argentina con anotación de Maximiliano Salas.

Designación arbitral y contexto general

El compromiso será dirigido por Facundo Tello, asistido por Gabriel Chade y Miguel Savorani. Como cuarto árbitro estará Julio César Barraza, mientras que el VAR será operado por Yamil Possi y Erik Grünmann. Se espera un estadio lleno y un ambiente de alta tensión competitiva, propio de un cruce directo entre dos gigantes del fútbol argentino.