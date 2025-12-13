Racing y Estudiantes se enfrentan este sábado en el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, para definir al campeón del Torneo Clausura argentino. La Academia, conducida por Gustavo Costas, busca cerrar el año con un nuevo título y confirmar su protagonismo reciente, mientras que el Pincha llega fortalecido tras un cierre épico y con el objetivo de consagrarse en un contexto cargado de tensión institucional.

El ganador, además del trofeo, asegurará su lugar en la Copa Libertadores, lo que eleva aún más la trascendencia del partido.

Racing vs Estudiantes: horarios, canales y transmisiones EN VIVO HOY

Colombia : 7:00 p.m. | ESPN 2 y Disney +

: 7:00 p.m. | ESPN 2 y Disney + Argentina : 9:00 p.m. | ESPN Premium y TNT Premium

: 9:00 p.m. | ESPN Premium y TNT Premium México : 6:00 p.m. | ESPN 2 y Disney Plus Premium

: 6:00 p.m. | ESPN 2 y Disney Plus Premium Miami : 7:00 p.m. | Fanatiz y TyC Sports Internacional

: 7:00 p.m. | Fanatiz y TyC Sports Internacional Resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus Premium

Cómo llegan Racing y Estudiantes a la final del Clausura

La Academia volvió a exhibir carácter competitivo al eliminar a Boca en La Bombonera con un triunfo 1-0, pese a las ausencias que había sufrido en partidos anteriores. Para esta final, Gustavo Costas recupera piezas clave como Gastón Martirena y Santiago Sosa, mientras que Adrián “Maravilla” Martínez llega con confianza tras cortar una extensa sequía goleadora. Racing fue tercero en su zona en la fase regular y en los mano a mano dejó en el camino a River, Tigre y Boca, aunque arrastra una racha negativa reciente frente a Estudiantes, rival al que no pudo vencer en los últimos cuatro cruces.

Estudiantes, por su parte, llega fortalecido tras imponerse en el clásico platense ante Gimnasia con un gol de Tiago Palacios. El equipo de Eduardo Domínguez se clasificó de manera ajustada a la fase final, pero creció partido a partido, superando a Rosario Central, Central Córdoba y un contexto institucional complejo marcado por sanciones de la AFA. En la previa, Domínguez aseguró que ambos finalistas son “los dos mejores equipos del país” y contará nuevamente con Guido Carrillo tras cumplir su suspensión.

Historial y antecedentes recientes

Racing y Estudiantes se han enfrentado en 175 partidos oficiales, con un historial muy parejo:

Triunfos de Racing: 68

Triunfos de Estudiantes: 65

Empates: 42

Ambos llegan tras victorias ajustadas pero de alto impacto emocional, con solidez defensiva como punto en común. El contexto de final, sin margen de error, plantea un escenario distinto a los cruces previos del semestre.

Racing vs Estudiantes: posibles alineaciones

Racing de Avellaneda

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Duván Vergara y Adrián Martínez.

Director técnico: Gustavo Costas.

Estudiantes de La Plata

Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo.

Director técnico: Eduardo Domínguez.