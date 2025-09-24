La Copa Libertadores 2025 tiene a Racing Club entre los cuatro mejores equipos del continente. La Academia, dirigida por Gustavo Costas, derrotó a Vélez Sarsfield por un marcador global de 2-0 en los cuartos de final y alcanzó una instancia que no celebraba desde 1997. Han pasado 28 años desde la última vez que el conjunto de Avellaneda disfrutó de una semifinal del torneo más importante de clubes en Sudamérica.

Este logro histórico tiene un condimento especial para Colombia. En el plantel actual de Racing Club se encuentra Duván Vergara, el atacante vallecaucano que fue fichaje para el segundo semestre del 2025. Aunque su participación ha sido limitada, su nombre resalta como parte de este regreso inolvidable en el camino hacia la gloria continental.

Racing Club y su regreso a una semifinal de Libertadores tras 28 años

El 2025 marca un punto de quiebre en la historia reciente de Racing Club. La Academia volvió a ser protagonista de la Copa Libertadores y lo hizo con autoridad, dejando en el camino a Vélez Sarsfield. Con un 2-0 global, el equipo dirigido por Gustavo Costas consiguió una clasificación que llevaba más de dos décadas esperando.

La última vez que Racing había disputado una semifinal fue en la edición de 1997. Desde entonces, el club atravesó participaciones intermitentes en torneos internacionales, pero sin lograr colarse entre los mejores cuatro del continente. El presente, con un proyecto consolidado y un técnico de experiencia, devuelve la ilusión a su hinchada.

Duván Vergara, el colombiano de Racing en la Copa Libertadores 2025

La presencia colombiana en esta campaña histórica de Racing Club llega con Duván Vergara. El delantero de 28 años fue uno de los fichajes de la Academia para el segundo semestre del año. En la Libertadores 2025 disputó tres partidos, sumando 106 minutos en el terreno de juego, aunque sin goles ni asistencias.

A pesar de no estar en el partido de vuelta contra Vélez, Vergara forma parte de un proceso que lo ha visto ya en 12 partidos con la camiseta de Racing, en los que ha marcado tres goles. Su adaptación al equipo de Avellaneda sigue en curso, y ahora tendrá la oportunidad de vivir desde adentro una semifinal continental.

Gustavo Costas, el entrenador con pasado en el fútbol colombiano

El arquitecto de este logro es Gustavo Costas, un técnico con un recorrido de peso en el fútbol sudamericano y con especial recuerdo en el Fútbol Profesional Colombiano. El estratega argentino tuvo dos ciclos exitosos con Independiente Santa Fe. Entre 2014 y 2015 conquistó dos Superligas y un título de liga, mientras que en su segunda etapa (2016-2017) consolidó al equipo bogotano como protagonista local e internacional.

Hoy, con Racing Club, Costas vuelve a escribir capítulos memorables en su carrera. Su experiencia en torneos internacionales y su estilo pragmático lo han llevado a devolver a la Academia a un lugar que su hinchada exigía desde hace mucho: la pelea por el título de Libertadores.

El camino de Racing en la Copa Libertadores 2025

El regreso de Racing a una semifinal no fue casualidad. El equipo mostró solidez y constancia a lo largo del certamen. En la fase de grupos se consolidó como uno de los conjuntos más competitivos y, en los cruces directos, demostró carácter.

El triunfo sobre Vélez en cuartos de final fue la confirmación de ese crecimiento. Con un planteamiento ordenado y un juego colectivo efectivo, la Academia selló su clasificación sin recibir goles en la serie. Ahora, el reto será aún mayor: la semifinal, donde enfrentará a uno de los gigantes que todavía siguen en competencia: Flamengo o Estudiantes LP.

Qué sigue para Racing Club en la Libertadores

Con la clasificación asegurada, Racing ahora se concentra en el siguiente paso: la semifinal de la Copa Libertadores 2025. La definición de la llave entre un histórico brasilero y otro argentino determinará cuál será el camino hacia la gran final, pero en Avellaneda ya sueñan con la posibilidad de volver a disputar un título que no levantan desde 1967.

La presencia de jugadores experimentados, el liderazgo de Gustavo Costas y el aporte de nombres como Duván Vergara, generan ilusión en una hinchada que después de 28 años vuelve a sentirse protagonista en el continente. Racing ha vuelto a los primeros planos y el sueño de la gloria está más vivo que nunca.