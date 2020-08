¿Quién es Mauricio Sánchez, el colombiano de RB Leipzig?

El equipo alemán que buscará la clasificación a la semifinal de la Champions League en partido ante Atlético de Madrid, cuenta con el colombiano Mauricio Sánchez en su staff técnico. Él se da el lujo de trabajar al lado de Julian Nagelsmann, considerado como uno de los mejores entrenadores alemanes.

Es el tercer año para Mauricio Sánchez Parra en el club. El huilense vive en Europa desde el año 2010. Allí llegó para estudiar en la Universidad de Leipzig. Se profesionalizó en preparación física, preparación psicológica y preparación táctica. Actualmente cuenta con la Licencia A de Europa como entrenador de Fútbol de la Federación Alemana.

Mauricio Sánchez hoy en día integra el staff técnico del RB Leipzig que logró el tercer puesto en la Bundesliga y va por la sorpresa en la Champions League. Llegó a cuartos de final tras eliminar a Benfica, FC Zenit y Tottenham Hotspur. Va por más ante el Atlético de Madrid que tiene a Santiago Arias.

Mauricio Sánchez y su relación con el fútbol

Es hijo de Heriberto, “La Bruja” Sánchez, una de las figuras del balompié de Garzón (Huila). No jugó profesionalmente en Colombia pero sí en la Segunda División del fútbol alemán. Cuando se retiró se dedicó a ser entrenador. Hoy en día ocupa un puesto en el cuerpo técnico del tercer mejor equipo en Alemania.

“Esa es la parte de la que me encargo; de hacer lo que quiere el entrenador, hago el análisis con ellos y lo transmito a los jugadores. Soy ayudante de equipo, trabajo con todo el plantel, pero más específicamente con los extranjeros”, contó Mauricio Sánchez en entrevista en Futbolred.

Mauricio Sánchez y lo que tiene RB Leipzig para enfrentar a Atlético de Madrid

Será el partido más importante en la historia del RB Leipzig que apenas cuenta con 11 años de vida. ¡Y ya está en este nivel! En la tercera temporada con el colombiano en el cuerpo técnico busca meterse entre los 4 mejores de la Champions League. Para lograrlo deberán vencer al Atlético de Madrid del Cholo Simeone y que tiene a Santiago Arias en el plantel.

“Suplir a un jugador como Timo Werner (vendido al Chelsea) es muy difícil; no se puede clonar su calidad. Sin embargo, nosotros tenemos jugadores que, cuando jugaba Timo, no podían jugar a su 100%. Debían realizar movimientos en los que puede que no se sintieran tan cómodos. Ahora, en la parte de adelante se es más colectivo y versátil para cumplir con el plan del juego, trabajando los objetivos generales y específicos”, dice. Esa es la gran apuesta para sorprender.