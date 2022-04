¿Quién es el colombiano que haría parte de los nuevos dueños de Chelsea?

Uno de los consorcios que participan en la subasta por comprar al Chelsea cuenta con la participación de Alejandro Santo Domingo. ¿Quién?

Se trata de un empresario colombiano, cuya fortuna supera los US$2.500 millones. Es el hijo del empresario Julio Mario Santo Domingo, hace parte de la Junta Directiva de ABInBev (propietaria de Budweiser) y habría pasado a integrar el grupo inversor que reunió el empresario británico, Sir Martin Broughton.

La publicación del medio de comunicación británico del 18 de abril dice: “Alejandro Santo Domingo, un ciudadano colombiano que forma parte de la junta directiva de ABInBev, hará es parte del grupo inversor reunido por Sir Martin Broughton, ex presidente del Liverpool y British Airways; en caso de darse la venta a ellos, se convertiría en accionista minoritario. Su interés ha surgido días después de la fecha límite para las ofertas finales por Chelsea”.

Dentro del grupo en el que estaría el colombiano, también están varios otros inversionistas como el empresario indio Vivek Ranadive y los multimillonarios, Josh Harris y Dave Blitzers. Ellos compiten en la subasta con la familia Ricketts (dueña de Chicago Cubs) y el consorcio de Todd Boehly y Stephen Pagliuca (dueño de los Celtics).

Alejandro Santo Domingo, part of the AB InBev global brewing dynasty, has agreed to back the bid for Chelsea FC tabled by Sir Martin Broughton, Sky News learns https://t.co/LbwrFqo9bO

— Sky News (@SkyNews) April 18, 2022