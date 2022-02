Queiroz en la final de la Copa África: dirigió desde la tribuna y derrota de Egipto

¡Senegal terminó coronándose campeón! Lo hizo por primera vez en la historia, ganándole al equipo que dirige Carlos Queiroz. Se impuso por penaltis.

Hasta ahí llegó la llave. ¡Fue la cuarta prórroga para los egipcios! Los dirigidos por el extentrenador de la Selección Colombia no ganaron ningún partido en los 90 minutos a partir de octavos de final. Tampoco la definición ante Senegal. Llegaron a penaltis y allí perdieron. Así fueron sus cobros: Zizo (gol), Mohamed Abdelmonem (palo), Marwan Hamdi (gol) y Mohanad Lasheen (atajado).

El equipo dirigido por Carlos Queiroz superó la fase de grupos en la que enfrentó a Nigeria, Guinea-Bissau y Sudán. Luego eliminó a Costa de Marfil por penaltis (su primera prórroga en el certamen). En cuartos de final dejó en el camino a Marruecos (segunda prórroga, triunfo 2-1 en 120 minutos). Y en semifinal sacó a Camerún, también por penaltis (tercera prórroga).

Llegó a la final ante Senegal y cayó. Así perdió la posibilidad de lograr su octava corona en el certamen (es la selección que más veces la ganó). ¡Perdió ante un seleccionado que no tenía títulos!

Al mismo tiempo en que compitió en la Copa África, la selección de Egipto también busca la llegada a Catar 2022. Superó las fases previas de clasificación y está en la última. Ahora el equipo que dirige Carlos Queiroz tiene solo dos partidos por delante. Los disputará ante Senegal en juegos de ida y vuelta. Si logra superar al rival en los choques del 22 y 28 de marzo, se clasificará al Mundial.

Todo sucedió en los minutos finales. Con el marcador 0-0 y muy cerca de un nuevo alargue para sus dirigidos en el certamen, el exentrenador de la Selección Colombia tuvo una protesta airada ante el árbitro gambiano Bakary Papa Gassama. Lo amonestaron y siguió reclamando hasta que recibió la tarjeta roja. ¡Y explotó! Tuvieron que calmarlo por el subido tono de sus palabras y la intención de acercarse al cuarto árbitro. Los 90 minutos terminaron igualados. Avanzaron ganando por penaltis.

Mr Queiroz has seen it all #AFCON2021 pic.twitter.com/xQCQ94cEzE

— Football24/7 (@foet247europa) February 6, 2022