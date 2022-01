¿Qué se sabe sobre la salud de Ousmane Coulibaly?

Coulibaly tiene 32 años y juega con el Al-Wakra. Defensor, que cayó en el minuto 42 del primer tiempo en el juego contra Al Rayyan.

Ousmane Coulibaly, dicen los últimos reportes, tuvo la atención médica en el momento indicado y pese al susto, la tensión del momento, los médicos salvaron su vida. Khalid Jassim, presentador del canal Al-Kass, confirmó esta información.

Todo indica que el jugador se recupera. Fue traslado a un centro médico, tras la atención de los especialistas en el césped. Fue un momento bastante difícil porque Coulibaly convulsionó. Todo tipo de reacciones se vieron. Algunos de sus compañeros lloraban e imploraban por su salvación.

Al-Kass presenter Khalid Jassim tweeted that medics were able to save Ousmane Coulibaly and asked everyone to pray for him in these difficult moments https://t.co/uqMNCCEAP8

— Football Qatar (@FootballQatar) January 8, 2022