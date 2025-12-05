Portugal será el gran rival de la Selección Colombia en el Grupo K del Mundial 2026. El equipo dirigido por Roberto Martínez llega con la etiqueta de cabeza de serie, después de completar una clasificación sólida, respaldada por un plantel lleno de estrellas y por el liderazgo histórico de Cristiano Ronaldo.

Con un presente competitivo, figuras de talla internacional y un estilo consolidado, Portugal aparece como una prueba de máximo nivel para la Tricolor. Analizar cómo llegó al Mundial, su rendimiento en las Eliminatorias y la vigencia de CR7 permite dimensionar el desafío que se avecina para Colombia en Estados Unidos, Canadá y México.

Cómo clasificó Portugal al Mundial 2026: resultados y rendimiento

Portugal obtuvo su cupo al Mundial 2026 ganando el Grupo F. Enfrentó a Irlanda, Hungría y Armenia. Su campaña se caracterizó por el dominio ofensivo, la regularidad en casa y la capacidad para resolver partidos claves, incluso en contextos adversos.

El seleccionado portugués disputó 6 partidos, con un balance de 4 victorias, 1 empate y 1 derrota (2-0 frente a Irlanda). A pesar de ese tropiezo, su clasificación nunca estuvo en riesgo, ya que mostró superioridad ante sus rivales y cerró su participación de forma contundente.

La confirmación del boleto mundialista llegó en la última fecha, cuando Portugal goleó 9-1 a Armenia, un resultado que reflejó la potencia ofensiva del equipo y el peso individual de sus figuras. Ese triunfo selló una campaña que reafirma su condición de candidato serio en Estados Unidos, Canadá y México.

Goleadores de Portugal en la Eliminatoria al Mundial 2026

La clasificación portuguesa estuvo marcada por una participación colectiva en el ataque, con varios futbolistas aportando goles en momentos decisivos. Estos fueron los anotadores:

CRISTIANO RONALDO: 5 GOLES

Joao Neves: 3 goles

3 goles Bruno Fernandes: 3 goles

3 goles Joao Félix: 2 goles

2 goles Joao Cancelo: 2 goles

2 goles Bernardo Silva: 1 gol

1 gol Rúben Neves: 1 gol

1 gol Renato Veiga: 1 gol

1 gol Gonçalo Ramos: 1 gol

1 gol Francisco Conceicao: 1 gol

Esta distribución evidencia que Portugal no depende de un solo futbolista. Aunque Cristiano continúa siendo determinante, el equipo ha logrado construir un ataque colectivo con variantes desde el mediocampo y los extremos.

Cristiano Ronaldo rumbo a su sexto Mundial: números y récords históricos

Cristiano Ronaldo llegará al Mundial 2026 para disputar su sexta Copa del Mundo, algo inédito en la historia del fútbol. A los 40 años, el máximo referente de Portugal sigue en vigencia competitiva y mantiene una influencia decisiva dentro del equipo nacional, con el que llegaría al Mundial tras cumplir 41.

CR7 es el jugador con más partidos en la historia de la Selección de Portugal, con 226 compromisos disputados. También es su máximo goleador histórico (143 tantos) y ha entregado 46 asistencias, cifras que demuestran su impacto integral en ataque.

Un registro único en el mundo lo acompaña: ha marcado goles a 48 selecciones distintas, una marca que ningún otro futbolista ha alcanzado. Su capacidad para aparecer en momentos decisivos, su disciplina profesional y su competitividad lo siguen convirtiendo en una figura central del plantel.

Figuras de Portugal para el Mundial 2026: talento europeo de élite

Portugal contará con un plantel de lujo para el Mundial 2026, con futbolistas que brillan en las principales ligas del mundo y que complementan el legado de Cristiano Ronaldo. Entre las figuras más destacadas se encuentran:

Vitinha (PSG): mediocampista técnico y versátil, fundamental en la construcción del juego.

mediocampista técnico y versátil, fundamental en la construcción del juego. Bruno Fernandes (Manchester United): líder creativo, especialista en asistencias y remates de media distancia.

líder creativo, especialista en asistencias y remates de media distancia. Bernardo Silva (Manchester City): uno de los futbolistas más completos del fútbol europeo, clave en posesión y desequilibrio.

uno de los futbolistas más completos del fútbol europeo, clave en posesión y desequilibrio. Joao Neves (PSG): uno de los talentos emergentes más valiosos de Europa, con llegada y control del mediocampo.

uno de los talentos emergentes más valiosos de Europa, con llegada y control del mediocampo. João Félix (Al Nassr): atacante desequilibrante, con movilidad y creatividad en el último tercio.

atacante desequilibrante, con movilidad y creatividad en el último tercio. Rafael Leao (AC Milan): extremo explosivo, impredecible y con capacidad para romper defensas desde la velocidad.

Este grupo combina técnica, intensidad y profundidad, características que han permitido a Portugal convertirse en una selección competitiva, moderna y ambiciosa.

Portugal como rival de Colombia: un desafío de máxima exigencia

El cruce entre Portugal y Colombia en el Grupo K promete ser uno de los duelos más atractivos de la fase de grupos. La potencia europea llegará con una campaña sólida, múltiples variantes ofensivas y una de las figuras más icónicas en la historia del deporte. Para la Tricolor, será una oportunidad para medirse ante un rival de élite y demostrar su crecimiento en la era Néstor Lorenzo.

La presencia de Cristiano Ronaldo, la irrupción de jóvenes talentosos y la base consolidada del equipo de Roberto Martínez convierten a Portugal en un adversario que obligará a Colombia a su mejor versión en la cancha.