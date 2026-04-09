La Europa League volvió a dejar una jugada que rápidamente dio la vuelta al mundo. En los cuartos de final del torneo, el Porto protagonizó una acción insólita que terminó en uno de los autogoles más impactantes de la temporada, en un partido que parecía tener controlado.

El equipo portugués enfrentaba a Nottingham Forest en el duelo de ida y había logrado ponerse en ventaja durante el primer tiempo. Sin embargo, una jugada inesperada cambió el rumbo del encuentro y dejó una imagen difícil de explicar incluso para los protagonistas.

Porto vs Nottingham Forest en Europa League: resultado y jugada clave

El partido correspondiente a los cuartos de final de la Europa League tenía a Porto como uno de los equipos protagonistas. Durante el primer tiempo, el conjunto portugués logró adelantarse en el marcador con gol de William Gomes a los 11 minutos y parecía encaminar el partido a su favor.

Sin embargo, en una jugada que quedará registrada entre las más insólitas del año, llegó el empate del Nottingham Forest. Todo ocurrió a partir de una acción aparentemente simple, pero que terminó en un error inesperado. El encuentro finalizó 1-1, un resultado que deja la serie abierta para el partido de vuelta, pero que quedó marcado por la jugada que derivó en el gol en contra.

El autogol del Porto en Europa League que se volvió viral

La jugada que definió el empate comenzó con Martin Fernandes, quien decidió jugar hacia atrás desde mitad de cancha. El pase tenía como intención encontrar al arquero Diogo Costa, en una acción habitual para reiniciar el juego desde la defensa. Sin embargo, el guardameta no se encontraba en su posición. La pelota continuó su recorrido sin encontrar oposición y terminó ingresando directamente en el arco del Porto. Así se vio la jugada en la transmisión de ESPN.

¡¡¡EL GOL EN CONTRA MÁS INSÓLITO DEL AÑO!!! Martin Fernandes le dio un pase a su arquero desde mitad de chancha y se convirtió EN SU PROPIO ARCO el 1-1 de Nottingham Forest vs. Porto. 📺 Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/7rSSL6QmPx — SportsCenter (@SC_ESPN) April 9, 2026

El estadio quedó en silencio por unos segundos, mientras los jugadores intentaban comprender lo que acababa de suceder. Fue un error poco común en este nivel del fútbol, que rápidamente se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la jornada. La jugada fue catalogada por muchos como uno de los autogoles más increíbles del año, tanto por su origen como por la forma en la que se produjo.

Diogo Costa y Martin Fernandes: protagonistas de una jugada inesperada

El autogol tuvo como protagonistas a dos futbolistas del Porto. Por un lado, Martin Fernandes, quien ejecutó el pase hacia atrás desde una zona lejana al arco. Por el otro, Diogo Costa, quien no se encontraba en su posición habitual al momento de la acción.

La descoordinación entre ambos terminó generando una situación completamente inesperada. Este tipo de jugadas suelen ocurrir en contadas ocasiones y generalmente se explican por pequeños detalles que, en segundos, cambian el desarrollo del partido. Para el Porto, el impacto fue inmediato. Pasó de tener el control del marcador a ver cómo su rival igualaba sin necesidad de generar una jugada ofensiva.

Qué deja el empate del Porto en los cuartos de final de la Europa League

Más allá de la jugada puntual, el empate deja la serie abierta de cara al partido de vuelta. El Porto perdió la oportunidad de llevarse una ventaja en casa y ahora deberá buscar la clasificación en un escenario distinto.

El Nottingham Forest, por su parte, se lleva un resultado positivo que le permite afrontar el segundo partido con mayor tranquilidad. La Europa League, como suele ocurrir en estas instancias, vuelve a demostrar que cualquier detalle puede ser determinante. En este caso, una jugada inesperada terminó marcando el resultado y convirtiéndose en uno de los momentos más recordados de los cuartos de final.