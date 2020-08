Un par de días después del burofax que envió manifestando su deseo de salir del Barcelona, Lionel Messi protagoniza un nuevo capítulo de esta historia. El Periódico de Catalunya habla de su pedido de una negociación para que se pueda dar su salida. El club prefiere no negociar.

La intención de Lionel Messi y su entorno es pactar una salida amistosa. Para eso hay que sentarse a negociar. Tal cual están las cosas ahora, la salida no puede darse. De ahí la petición del futbolista, por ahora rechazada por el club. Allí consideran que él es un deportista intransferible. Por ende no dan opciones de traspaso.

“Han sido más de 20 años de relación y Leo no tiene intención de que el paso de abandonar la entidad barcelonesa se convierta en una lucha contra el presidente y su Junta Directiva”, dice Sport al respecto. Lo que pretende es una negociación formal que cierre su ciclo allí y le permita entrar a negociar con otro equipo.

Leer también ▶ Condición de Bartomeu a Lionel Messi para irse del Barcelona

Lionel Messi espera la respuesta del Barcelona

“Esta petición de los abogados de Messi para desencallar la situación y buscar una posible salida no ha encontrado eco en el club. En el caso del Barça, la postura está clara. Se niega a vender a su capitán, al que considera imprescindible en el nuevo proyecto de Ronald Koeman, y a negociar ningún tipo de rebaja de la cláusula de rescisión. Una cláusula que está fijada en 700 millones de euros”, agregó Mundo Deportivo sobre esta novedad.

Así que el tema se mantiene expectante. Lionel Messi sigue firme en la idea de irse y el Barcelona en la de mantenerlo en el plantel o venderlo en la cifra ya establecida. El futbolista pretende negociar. Ya hizo la primera parte al manifestar su intención. Ahora cree tener argumentos suficientes para poder irse. Quiere que las partes se sienten a revisar para definirlo todo lo antes posible.

Leer también ▶ Lionel Messi se presentará a entrenamientos en el Barcelona

Sport informa que esa postura del club no se cambia. Allí están claros en que el 10 de junio quedó superada la cláusula liberatoria y por ende Lionel Messi no puede irse como pretende hacerlo. ¿Negociar? No, no lo harán a no ser que sea para ampliar el contrato que vence en junio de 2021.

Mientras no pase alguna de esas cosas, en el Barcelona cierran cualquier opción sobre una negociación. El tiempo pasa y lo próximo que se verá es a Lionel Messi yendo nuevamente a hacerse exámenes y entrenarse como parte del equipo. Todavía lo es.