El partido más esperado de los Cuartos de Final de la Copa Libertadores 2025 es un hecho y se podrá disfrutar en distintas plataformas en todo el continente americano y buena parte del mundo. Palmeiras, considerado por muchos el mejor equipo de Sudamérica en la actualidad, recibe en São Paulo al siempre popular River Plate. La llave favorece al cuadro brasileño 2-1, pero el juego de esta noche promete máxima tensión y emociones hasta el pitazo final.

Palmeiras vs River Plate: Dónde ver HOY EN VIVO por televisión y streaming

Repase su guía de programación local para este gran choque de la Copa Libertadores:

Colombia : 7:30 p.m. | ESPN y Disney +

: 7:30 p.m. | ESPN y Disney + Argentina : 9:30 p.m. | Telefé, ESPN y Disney +

: 9:30 p.m. | Telefé, ESPN y Disney + Brasil : 9:30 p.m. | O Globo y Disney +

: 9:30 p.m. | O Globo y Disney + México : 6:30 p.m. | ESPN 2

: 6:30 p.m. | ESPN 2 Estados Unidos : 7:30 p.m. | beIN SPORTS

: 7:30 p.m. | beIN SPORTS España: 2:30 a.m. del jueves | DAZN

River Plate busca la remontada en territorio brasileño

El conjunto millonario visita el Allianz Parque con la obligación de revertir el 2-1 de la ida. Los dirigidos por Marcelo Gallardo llegan tras caer en la Liga Profesional Argentina ante Atlético Tucumán, un resultado que los relegó al segundo lugar de su grupo. En el plano internacional, River ha demostrado jerarquía y pretende superar la campaña pasada, cuando alcanzó las semifinales.

El equipo no contará con Sebastián Driussi por lesión ni con Ian Subiabre por decisión institucional, bajas sensibles que obligarán a Gallardo a ajustar piezas en un plantel que tiene como referentes a Franco Armani, Gonzalo Montiel, Enzo Pérez y Juan Fernando Quintero.

Palmeiras quiere confirmar su poderío en la Libertadores

Por su parte, Palmeiras llega con viento en la camiseta tras golear 4-1 a Fortaleza en el Brasileirao. El equipo de Abel Ferreira marcha tercero en la liga local y mantiene intacto su objetivo de recuperar la Copa Libertadores, torneo que conquistó en 2020 y 2021.

La gran novedad está en el momento del argentino José Manuel “Flaco” López, quien suma 17 goles en 47 partidos de la temporada y recientemente fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina. Su nivel le ha permitido consolidarse como socio ideal de Vitor Roque, conformando una delantera de respeto en el continente.

Posibles alineaciones de Palmeiras y River

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José López, Felipe Anderson; Vitor Roque.

DT: Abel Ferreira.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Juan Portillo, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas.

DT: Marcelo Gallardo.

El árbitro del partido será el uruguayo Andrés Matonte. Todo está servido para una noche inolvidable en el Allianz Parque de São Paulo, donde Palmeiras y River Plate buscan su boleto a las semifinales del torneo más prestigioso del continente.