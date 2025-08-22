El año 2025 quedará grabado en la memoria de los hinchas de Once Caldas. El equipo dirigido por Hernán Darío Herrera se ha convertido en el único club colombiano que sigue en competencia internacional, manteniendo intacta la ilusión de repetir una gesta como la de 2004. Tras superar a Huracán en los octavos de final, el cuadro de Manizales se alista para afrontar los cuartos de final de la Conmebol Sudamericana con la misma convicción y solidez que lo han traído hasta aquí.

El Blanco Blanco ha construido una campaña sobresaliente: de once partidos disputados, ha ganado nueve y solo ha perdido dos, mostrando una regularidad que lo ha puesto en el radar de todo el continente. Ahora, el reto es mayúsculo: mantenerse firme en el sueño de levantar el trofeo continental y dejar el nombre de Colombia en lo más alto.

Así quedaron definidos los cuartos de final de la Sudamericana

Con los octavos de final ya concluidos, el torneo entra en su fase decisiva. Tres de las cuatro llaves ya tienen a sus protagonistas confirmados, mientras que una espera una resolución disciplinaria de Conmebol. Así está el panorama:

Llave 1: Alianza Lima vs Independiente o Universidad de Chile

Alianza Lima vs Independiente o Universidad de Chile Llave 2: Lanús vs Fluminense

Lanús vs Fluminense Llave 3: Atlético Mineiro vs Bolívar

Atlético Mineiro vs Bolívar Llave 4: Once Caldas vs Independiente del Valle

Para el cuadro de Manizales, el rival será Independiente del Valle, uno de los equipos más competitivos del continente en los últimos años. El conjunto ecuatoriano, campeón de la Sudamericana en 2019 y de la Recopa Sudamericana en 2023, llega con experiencia y talento para complicar cualquier escenario.

Fechas y formato de los cuartos de final

La Conmebol ha programado los cuartos de final de la siguiente manera:

Partidos de ida: entre el 16 y el 18 de septiembre.

entre el 16 y el 18 de septiembre. Partidos de vuelta: entre el 23 y el 25 del mismo mes.

El primer encuentro de Once Caldas será en Manizales, un factor que le permitirá buscar ventaja en casa antes de definir la serie en territorio ecuatoriano. Cada gol, cada jugada y cada detalle serán fundamentales para acercarse al objetivo de meterse entre los cuatro mejores del continente.

El caso pendiente de Independiente y Universidad de Chile

Aunque tres llaves están definidas, la atención también está puesta en lo que ocurra con la serie entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile. La Conmebol abrió una investigación disciplinaria tras los incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América durante su duelo de octavos de final.

Ambos clubes tienen un plazo de cinco días para presentar sus descargos ante la Unidad Disciplinaria. Luego, el ente rector del fútbol sudamericano evaluará los informes y argumentos presentados antes de emitir una resolución definitiva. Este fallo será clave para determinar quién será el rival de Alianza Lima en la primera llave.

Un Once Caldas imparable en la Sudamericana

El presente del equipo manizaleño invita al optimismo. En esta Sudamericana, el conjunto de Herrera ha mostrado un nivel altísimo que le ha permitido superar con autoridad cada etapa:

Primera ronda: dejó en el camino a Millonarios, ganándole el partido único en Manizales.

dejó en el camino a Millonarios, ganándole el partido único en Manizales. Fase de grupos: enfrentando a rivales de peso como Fluminense, Unión Española y GV San José.

enfrentando a rivales de peso como Fluminense, Unión Española y GV San José. Dieciseisavos de final: doble triunfo ante San Antonio Bulo Bulo con un marcador global de 7-0.

doble triunfo ante San Antonio Bulo Bulo con un marcador global de 7-0. Octavos de final: eliminación de Huracán con marcador global de 3-1, destacando la figura de Dayro Moreno, autor de goles clave para la clasificación.

Con una base sólida en defensa, un mediocampo trabajador y la contundencia de su referente ofensivo, Once Caldas llega con confianza para enfrentar a Independiente del Valle.

Lo que significa este momento para Colombia en torneos internacionales

El hecho de que Once Caldas sea el único representante colombiano con vida en torneos internacionales este año le da un valor especial a su campaña. No solo representa a su afición y a la ciudad de Manizales, sino también al fútbol colombiano en general, que busca recuperar protagonismo en el plano continental.

El “blanco blanco” no es ajeno a la historia grande. Su gesta en 2004, cuando sorprendió al mundo al conquistar la Copa Libertadores, sigue siendo una referencia. Hoy, con otra generación de futbolistas y un cuerpo técnico que ha sabido darle identidad al equipo, la ilusión de una nueva hazaña está más viva que nunca.

Expectativa total para los cuartos de final

El duelo contra Independiente del Valle será uno de los más atractivos de la fase. Se enfrentarán dos equipos que priorizan el juego colectivo, que saben aprovechar los espacios y que cuentan con figuras determinantes. Para Once Caldas, será clave mantener la solidez que lo ha caracterizado en esta Sudamericana y aprovechar cada oportunidad en el Palogrande.

Los hinchas, mientras tanto, ya sueñan con ver a su equipo en semifinales. Las entradas para el partido de ida en Manizales se espera que se agoten rápidamente, en lo que promete ser una noche histórica para la ciudad y para el club.