La Selección Colombia ya conoce a dos de sus rivales en el Grupo K del Mundial 2026: Uzbekistán y Portugal. Sin embargo, aún queda un cupo por definirse, el cual saldrá del repechaje internacional organizado por la FIFA para esta edición ampliada de la Copa del Mundo. Entre Nueva Caledonia, Jamaica y la República Democrática del Congo aparece el posible tercer rival de la Tricolor, cuyo nombre se conocerá a finales de marzo del próximo año.

Este proceso clasificatorio, que combina semifinales y finales dentro de una misma ventana FIFA, reúne a 6 selecciones que luchan por una última oportunidad de llegar al torneo que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México. Con un formato claro, sedes definidas y fechas establecidas, el repechaje se convierte en una pieza central para completar el calendario del grupo en el que participa Colombia.

¿Cómo se jugará el repechaje para el Mundial 2026?

El repechaje internacional fue diseñado para otorgar las últimas plazas disponibles para la Copa del Mundo. En él participan seis selecciones, divididas según su posición en la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola más reciente. Este formato organiza semifinales para los equipos con menor ranking y permite el ingreso directo a la final de aquellos con mejor ubicación.

Para esta edición, las cuatro selecciones ubicadas más abajo en el ranking —Bolivia, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam— no fueron cabezas de serie y deben disputar una semifinal previa. Luego, los dos equipos mejor posicionados —República Democrática del Congo e Irak— fueron designados como cabezas de serie y se instalaron automáticamente en la final de sus respectivas rutas.

El ganador de cada ruta obtendrá un cupo al Mundial 2026. Uno de ellos quedará asignado directamente al Grupo K, compartido por Colombia.

Las selecciones que pueden ser rivales de la Selección Colombia en el Mundial 2026

La ruta que definirá el rival de Colombia involucra tres selecciones con realidades muy distintas:

Nueva Caledonia

Representa a Oceanía, una confederación que generalmente compite en repechajes por no tener un cupo directo. Es un equipo con menor tradición mundialista, pero con jugadores que destacan en ligas locales y proyectos en crecimiento.

Jamaica

Es una selección con historia, presencia frecuente en Copa Oro y futbolistas que militan en la MLS y en ligas europeas. Su poder físico, velocidad y estilo directo la convierten en una de las opciones más competitivas del repechaje.

República Democrática del Congo

Es una de las potencias del fútbol africano con figuras en ligas de élite. Como cabeza de serie, llega directamente a la final del repechaje, con un plantel fuerte y experiencia internacional.

Este contraste de estilos y niveles hace que la definición sea impredecible y cargada de atractivo para el Grupo K.

Ruta 1 del repechaje: cómo se define el cupo para el Grupo K

El rival de Colombia saldrá de la Ruta 1, la cual incluye una semifinal y una final. Solo el ganador asegurará su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Semifinal: Nueva Caledonia vs. Jamaica

La primera llave será entre Nueva Caledonia y Jamaica, un duelo que se disputará el jueves 26 de marzo de 2026 en el Estadio Akron de Zapopan, casa de las Chivas de Guadalajara. Esta semifinal enfrenta a dos selecciones que buscan llegar por primera vez -en el caso de Nueva Caledonia- o regresar después de casi tres décadas -en el caso de Jamaica- al escenario más importante del fútbol mundial.

Final: el ganador vs. República Democrática del Congo

El clasificado de la semifinal enfrentará a la República Democrática del Congo el martes 31 de marzo de 2026, también en el Estadio Akron. Esta será la final definitiva por el cupo mundialista. RD Congo, al haber sido cabeza de serie, llega directamente a esta instancia. Su fortaleza radica en un grupo de jugadores con recorrido europeo y un estilo dinámico, físico y táctico. Para Jamaica o Nueva Caledonia, el reto será de máxima exigencia: deberán mantener rendimiento, recuperación física y concentración en un lapso corto de días.

Fechas y sede del repechaje: calendario confirmado

La ventana FIFA de marzo de 2026 será definitiva para cerrar la lista de participantes del Mundial. Las llaves de la Ruta 1 se desarrollarán así:

Semifinal:

Nueva Caledonia vs. Jamaica

Jueves 26 de marzo de 2026 – Estadio Akron, Zapopan

Final:

Ganador de la semifinal vs. República Democrática del Congo

Martes 31 de marzo de 2026 – Estadio Akron, Zapopan

Al término de este partido, se conocerá oficialmente cuál de estas selecciones se sumará al Grupo K y enfrentará a Colombia en la fase inicial del torneo. Con este repechaje, el panorama de la Tricolor rumbo al Mundial 2026 queda a la expectativa del último rival por definir, un proceso que terminará de completarse entre el 26 y el 31 de marzo de 2026 en territorio mexicano.