La segunda semifinal de la AFCON 2025 se disputa este miércoles en Rabat, dentro del Prince Moulay Abdellah Stadium, con el arbitraje del ghanés Dan Laryea. Está en juego un boleto a la gran final en un cruce que enfrenta dos potencias del continente con realidades distintas. Marruecos, anfitrión del torneo, cuenta con el respaldo masivo de su afición, mientras que Nigeria llega impulsada por números contundentes y una campaña impecable que la posiciona como una de las grandes candidatas al título.

El escenario, la presión ambiental y el momento futbolístico convierten este duelo en uno de los partidos más atractivos del certamen, con ingredientes suficientes para ofrecer una noche cargada de tensión y emociones.

Nigeria vs Marruecos: horarios y televisión para VER HOY EN VIVO

España: 9:00 p.m. | Movistar Plus+ (Dial 7)

9:00 p.m. | Movistar Plus+ (Dial 7) Colombia: 3:00 p.m. | Win + Fútbol (TV) y Win Play (online)

3:00 p.m. | Win + Fútbol (TV) y Win Play (online) México: 2:00 p.m. | Claro Sports y FOX One

2:00 p.m. | Claro Sports y FOX One Estados Unidos: 3:00 p.m. | beIN Sports

3:00 p.m. | beIN Sports Resto de Sudamérica: Claro Sports y Win Play

Nigeria apelará al ataque más temido del torneo

La Selección de Nigeria aterriza en esta semifinal con paso perfecto: cinco triunfos en cinco presentaciones, siendo la única selección de la Copa Africana de Naciones que ha marcado dos o más goles en todos sus partidos. Un registro que refleja su enorme capacidad ofensiva y su regularidad a lo largo del torneo.

En los cuartos de final volvió a enviar un mensaje contundente al vencer 2-0 a Argelia, confirmando una solidez colectiva que va más allá de las individualidades. El tridente ofensivo conformado por Ademola Lookman, Victor Osimhen y Akor Adams ha sido decisivo, combinando potencia física, velocidad y eficacia frente al arco rival. Para muchos analistas, Nigeria es hoy la selección más completa de las que siguen con vida en la AFCON 2025.

Marruecos, fuerte en casa y Brahim Díaz brillante

Del otro lado aparece Marruecos, que avanzó a semifinales tras imponerse con autoridad 2-0 a Camerún, mostrando control del juego y personalidad en los momentos decisivos. El conjunto dirigido por Walid Regragui ha sabido manejar la presión de ser local y utilizarla como un impulso adicional.

El gran nombre propio del torneo es Brahim Díaz. El atacante del Real Madrid ha marcado en los cinco partidos que Marruecos ha disputado en esta AFCON, convirtiéndose en el jugador más determinante del equipo y en una amenaza constante para cualquier defensa. Su sociedad con futbolistas como Achraf Hakimi ha sido clave para sostener el equilibrio entre ataque y orden táctico.

La afición, también protagonista hoy

Como país anfitrión, la afición marroquí ha sido uno de los grandes protagonistas del torneo. En Rabat, sede principal de la competencia, así como en ciudades como Tánger, Casablanca, Agadir, Marrakech y Fez, el ambiente ha sido permanente de fiesta y apoyo incondicional.

Las calles se han llenado de camisetas, banderas y símbolos de la selección, mientras que las fan-zone instaladas en espacios públicos se colman de aficionados que siguen cada partido en pantallas gigantes. Incluso los aeropuertos han dispuesto zonas especiales para que los viajeros puedan continuar el torneo, reflejando la magnitud del evento en el país.

Nigeria vs Marruecos: promesa de emociones

Para las casas de apuestas y los analistas, el enfrentamiento luce extremadamente equilibrado. Nigeria llega con ritmo, confianza y un ataque demoledor; Marruecos, con la fortaleza de la localía y un jugador diferencial en estado de gracia.

Todo apunta a un partido intenso, con dominio alternado, opciones claras y emociones hasta el final. Una semifinal digna de la Copa Africana de Naciones, con aroma de final anticipada.