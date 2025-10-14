La posible llegada de Netflix al negocio del fútbol europeo podría revolucionar el mercado audiovisual. La plataforma busca competir directamente por los derechos de transmisión de la Champions League, en una movida sin precedentes que podría redefinir el modelo de distribución deportiva en Europa.

La UEFA y los clubes del continente se preparan para una licitación que apunta a recaudar 5.000 millones de euros anuales, con el objetivo de modernizar la experiencia del espectador y diversificar las fuentes de ingresos del fútbol europeo.

Un negocio de miles de millones en juego

El nuevo proceso de licitación para los derechos televisivos de la Champions League, la Europa League y la Conference League comenzará a finales de este mes. El organismo UC3 —resultado de la alianza entre la UEFA y la antigua Asociación de Clubes Europeos— pretende abrir el juego a gigantes del streaming como Disney, Netflix, Apple TV, DAZN, YouTube o Amazon.

La meta es ofrecer derechos en los cinco principales mercados del continente (Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido) con una propuesta atractiva para las plataformas globales, que podrían quedarse con la transmisión de al menos un partido por semana a nivel mundial.

UC3 confía en que la competencia entre estas empresas impulse un nuevo récord de ingresos para el fútbol europeo. Actualmente, los derechos televisivos del torneo están valorados en 2.900 millones de libras, cifra que se espera casi duplicar con esta nueva estrategia comercial.

Relevent, el nuevo actor que cambia las reglas

Por primera vez en 34 años, la venta de derechos no estará a cargo de TEAM Marketing, sino de la agencia estadounidense Relevent Sports, que será la encargada de negociar los contratos del ciclo 2027-2033. Esta compañía ya había marcado un precedente en 2022 al conseguir un acuerdo de US$ 1.500 millones con Paramount por los derechos de la Champions en Estados Unidos.

Su influencia en el fútbol europeo es creciente. Relevent fue clave para que LaLiga y la Serie A puedan disputar partidos fuera de Europa: el Barcelona enfrentará al Villarreal en Miami en diciembre, y el AC Milan jugará ante el Como en Australia en febrero. Aunque la UEFA se mostró reticente, terminó aprobando ambas solicitudes de manera excepcional.

Netflix, Disney y la revolución del streaming deportivo

El interés de Netflix por el fútbol se suma a una tendencia creciente entre las grandes plataformas. En los últimos años, Amazon Prime Video transmitió partidos de la NFL y competiciones de fútbol en Reino Unido, Alemania e Italia; Apple TV+ firmó un acuerdo con la MLS por siete temporadas; y Disney+ adquirió los derechos globales de la Champions League Femenina hasta 2030.

Para Netflix, que ya tiene los derechos del Mundial Femenino 2027 y 2031 en Estados Unidos, ingresar a la Champions League significaría un salto cualitativo: pasar de los documentales deportivos a la transmisión en directo de los torneos más importantes del planeta.

Según analistas del sector, el movimiento podría marcar un punto de inflexión para la industria del entretenimiento, mezclando la narrativa de las plataformas con la emoción del deporte en vivo.

La UEFA busca nuevos horizontes

Alexander Ceferin, presidente de la UEFA, afirmó que el objetivo es “ofrecer el fútbol más atractivo, innovador y accesible del mundo”. Con esta estrategia, el organismo quiere captar nuevas audiencias, especialmente jóvenes, y mantener al fútbol europeo como el producto deportivo más valioso del mercado global.

Guy-Laurent Epstein, codirector general de UC3, aseguró que este modelo “marca un nuevo estándar para acercar el fútbol a los fanáticos de todo el mundo”, dejando claro que las próximas temporadas serán determinantes para el futuro del deporte más popular del planeta.