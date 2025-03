El entrenador de la Selección Colombia fue autocrítico tras el empate 2-2 ante Paraguay en el Metropolitano de Barranquilla. Habló sobre el nivel del equipo, la falta de intensidad y explicó los cambios de Yerry Mina y Jaminton Campaz.

«Hemos tenido momentos no tan buenos emocionalmente»

Sobre el rendimiento del equipo, Lorenzo afirmó: “Más allá del resultado, hoy sí me voy preocupado por el rendimiento, sobre todo en el primer tiempo. Hemos venido de momentos no tan buenos emocionalmente. Salimos con todo a buscar el partido, pero nos costó sostener el resultado. Eso hace que la confianza se empiece a perder y no jugamos bien”.

A pesar del empate, el DT aseguró que la clasificación al Mundial 2026 sigue encaminada: «Tenemos una ventaja considerable con los que están peleando por clasificar, pero siempre soñamos con estar arriba».

Los cambios de Yerry Mina y Jaminton Campaz

Lorenzo también explicó las sustituciones que realizó en el segundo tiempo:

Sobre Yerry Mina: «Su ingreso fue para fortalecer la parte defensiva y darle mayor salida a los laterales».

Sobre Jaminton Campaz: «Tiene mucha dinámica, buena pegada y excelente pelota parada. Fue una decisión que tomamos en el momento para buscar mayor volumen de ataque».

A pesar de los cambios, Colombia no logró sostener el resultado y Paraguay empató con gol de Julio Enciso.

Falta de intensidad y presión en el juego

Uno de los aspectos que más preocupan al DT argentino es la intensidad con la que juega la selección: «Hay situaciones que se resuelven a partir de la intensidad con la que disputas un balón. Ahí nos superó Paraguay. Este equipo se construyó de ir a presionar a selecciones como España y Alemania, y hoy nos costó recuperar la pelota».

Para corregir esta situación, Lorenzo anunció que tendrá una reunión con el plantel para ajustar detalles antes de los próximos encuentros contra Perú y Argentina.

Luis Díaz pidió calma tras los insultos a Lorenzo

El malestar de los hinchas fue evidente en el estadio Metropolitano de Barranquilla. En los minutos finales, un sector del público coreó el nombre de Juan Fernando Quintero, exigiendo su ingreso. Sin embargo, Lorenzo decidió no utilizarlo y mantener el esquema defensivo.

Al finalizar el partido, un grupo de aficionados insultó al entrenador y lanzó objetos al campo. Ante esta situación, Luis Díaz pidió calma a la tribuna, haciendo gestos para que cesaran los reclamos y apoyaran al equipo.

Puntos a mejorar en Colombia

Con solo un punto de seis posibles en la doble jornada de marzo, la Selección Colombia debe corregir varios aspectos para mantener su posición en la tabla:

Mayor solidez defensiva : errores en la zaga le costaron puntos valiosos.

: errores en la zaga le costaron puntos valiosos. Claridad en la creación de juego : faltó conexión entre mediocampistas y delanteros.

: faltó conexión entre mediocampistas y delanteros. Mejor gestión de resultados: la ‘Tricolor’ no supo sostener su ventaja ante Paraguay.

La clasificación al Mundial 2026 sigue en pie, pero este empate dejó más dudas que certezas. Lorenzo deberá hacer ajustes clave para recuperar la confianza del equipo y la hinchada.