La Selección Colombia Sub-20 volvió a escribir historia en el fútbol juvenil. Pasaron 22 años desde aquel bronce en 2003 y, esta vez en Chile, la Tricolor repitió la hazaña con un triunfo lleno de carácter y madurez. El equipo nacional venció 1-0 a Francia en el partido por el tercer puesto del Mundial Sub-20, igualando su mejor presentación en una Copa del Mundo.

Colombia salió a sentenciar el partido

Colombia salió al campo con determinación, sin darle respiro a su rival. En apenas dos minutos llegó el golpe inicial: una presión alta perfecta forzó el error francés y la pelota terminó en los pies de Perea, quien se quitó dos marcas y definió cruzado para el 1-0. Una muestra clara de que la selección quería más que un simple consuelo.

Francia reaccionó, adelantando líneas y generando peligro con su velocidad, pero el orden defensivo colombiano impidió que los europeos encontraran claridad. A los 23 minutos, un rebote dentro del área casi complica a Jordan García, pero la fortuna estuvo del lado cafetero: el balón se estrelló en otro jugador galo.

El primer tiempo terminó con un intento audaz de Neyser, quien probó desde media cancha para sorprender al portero Justin Bengui. La Tricolor se fue al descanso con ventaja, mostrando equilibrio entre presión y control.

¡LLEGÓ EL GOL DE COLOMBIA A LOS 2′ DE JUEGO! Oscar Perea remató cruzado y puso el 1-0 contra Francia.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/KAbm6yQHe3 — DSPORTS (@DSports) October 18, 2025

Plan Colombia: intensidad y concentración para aguantar

Para el segundo tiempo, el técnico ajustó piezas: Bazán y Mosquera dejaron su lugar a Landázuri y Vivas, buscando mantener intensidad sin perder solidez. Colombia volvió a tener la más clara: Royner quedó solo frente al arco y desperdició una ocasión que pudo sentenciar el duelo. Minutos después, la lesión del propio Royner obligó a reacomodar el ataque con Neyser y Aristizábal.

Francia intentó reaccionar, pero su energía se diluyó ante una Colombia compacta y resistente. La Tricolor controló el ritmo, administró la pelota lejos de su área y neutralizó cada avance rival. A los 82 minutos, una acción en el área encendió las alarmas, pero el árbitro, tras revisión, desestimó el posible penalti.

El cierre del encuentro fue puro corazón. Francia estrelló una pelota en el palo en el 90+5, mientras el reloj se convertía en el mejor aliado de un grupo que mostró sacrificio, ambición y mentalidad ganadora.

Selección Colombia Sub 20 al podium del Mundial

El pitazo final desató la euforia: Colombia, tercera del mundo en la categoría Sub-20, con una generación que mezcló técnica, velocidad y carácter. Este bronce no solo limpia la imagen tras la eliminación en semifinales, sino que refuerza el camino de un proceso que apunta a consolidar el relevo del fútbol nacional.

Veintidós años después, la historia se repite y deja un mensaje claro: el talento colombiano sigue siendo competitivo en las grandes citas. La Selección Sub-20 vuelve a casa con un resultado histórico y la certeza de que hay futuro para soñar en grande.