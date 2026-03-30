El Mundial 2026 entra en su fase definitiva de clasificación con la disputa de los repechajes que otorgarán los últimos seis cupos al torneo. A solo semanas del inicio, el martes 31 de marzo será una jornada clave en la que se conocerán las selecciones que completarán los grupos de la Copa del Mundo.

Europa y el repechaje intercontinental serán los escenarios de estos partidos decisivos. 8 selecciones europeas y 4 del resto del mundo se jugarán su clasificación en encuentros únicos que no permiten margen de error. Cada partido es una final y cada resultado tendrá impacto directo en la conformación de los grupos.

Repechaje europeo al Mundial 2026: partidos y horarios

Europa definirá cuatro de los seis cupos disponibles a través de sus llaves finales. Todos los partidos se jugarán el martes 31 de marzo a partir de la 1:45 p.m. (hora en Colombia).

Llave 1: República Checa vs Dinamarca

Estadio: Epet Arena

Hora: 1:45 p.m. (Colombia)

El ganador de este partido se clasificará al Grupo A del Mundial 2026, donde enfrentará a México, Sudáfrica y Corea del Sur. Dinamarca llega como uno de los equipos más sólidos, mientras que República Checa buscará dar la sorpresa.

Llave 2: Bosnia vs Italia

Estadio: Bilino Polje Stadium

Hora: 1:45 p.m. (Colombia)

Italia intentará asegurar su presencia en el Mundial frente a Bosnia. El ganador se integrará al Grupo B, junto a Canadá, Catar y Suiza, en una zona que promete ser competitiva.

Llave 3: Kosovo vs Turquía

Estadio: Fadil Vokrri Stadium

Hora: 1:45 p.m. (Colombia)

Kosovo y Turquía protagonizan uno de los duelos más parejos del repechaje europeo. El equipo que avance irá al Grupo D, donde ya están Estados Unidos, Paraguay y Australia.

Llave 4: Suecia vs Polonia

Estadio: Strawberry Arena

Hora: 1:45 p.m. (Colombia)

Suecia y Polonia buscarán el último cupo europeo disponible. El ganador clasificará al Grupo F, en el que enfrentará a Países Bajos, Japón y Túnez.

Repechaje intercontinental al Mundial 2026: partidos y horarios

Además de Europa, el repechaje intercontinental definirá dos cupos más con enfrentamientos entre selecciones de distintas confederaciones.

RD Congo vs Jamaica

Estadio: Estadio AKRON

Hora: 4:00 p.m. (Colombia)

Este partido definirá al clasificado al Grupo K, donde esperan Portugal, Uzbekistán y la Selección Colombia. Es un duelo que genera especial atención en el entorno colombiano, ya que definirá uno de sus rivales en el Mundial.

Irak vs Bolivia

Estadio: Estadio BBVA, Monterrey

Hora: 10:00 p.m. (Colombia)

El ganador de este encuentro se ubicará en el Grupo I, junto a Francia, Senegal y Noruega. Ambos equipos llegan con la ilusión de meterse en la Copa del Mundo en el último momento.

Cómo funciona el sistema de repechaje al Mundial 2026

El repechaje es la fase final del proceso clasificatorio y reúne a selecciones que no lograron el cupo directo en sus eliminatorias.

En total, seis plazas están en juego:

4 cupos para Europa

2 cupos intercontinentales

El formato es simple: partidos directos a eliminación. Quien gana clasifica al Mundial y quien pierde queda fuera. Este sistema aumenta la tensión y la exigencia, ya que no hay margen para errores ni segundas oportunidades.

Grupos del Mundial 2026 que se completarán con el repechaje

Los seis cupos que se definirán el 31 de marzo completarán los siguientes grupos:

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur + ganador República Checa/Dinamarca

Grupo B: Canadá, Catar, Suiza + ganador Bosnia/Italia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia + ganador Kosovo/Turquía

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez + ganador Suecia/Polonia

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán + ganador RD Congo/Jamaica

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega + ganador Irak/Bolivia.

Una jornada definitiva rumbo al Mundial 2026

El martes 31 de marzo será una de las fechas más importantes en el calendario del fútbol internacional. Se definirán los últimos clasificados y se completará el cuadro del Mundial 2026.

Con partidos en distintos continentes y horarios escalonados, la jornada tendrá atención global. Las selecciones que logren avanzar no solo asegurarán su presencia en la Copa del Mundo, sino que también cerrarán con éxito un largo proceso clasificatorio.

La cuenta regresiva hacia el Mundial entra así en su fase final, con seis cupos en juego y todo por definirse en una jornada que promete emociones, tensión y definiciones al límite