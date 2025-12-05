El momento clave del Mundial 2026 llegó: este viernes se realizará el sorteo oficial que definirá la conformación de los 12 grupos de 4 selecciones que darán inicio al torneo más grande en la historia de la FIFA. Con 48 equipos clasificados y seis plazas que todavía se resolverán vía repechaje, el evento se llevará a cabo en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas, un escenario emblemático que trazará los primeros caminos rumbo al título.

Se trata de un sorteo histórico por la ampliación del formato y por las nuevas reglas aplicadas por el organismo mundial, que incluyen restricciones por confederación, distribución por bombos y separación estratégica de las selecciones top del ranking. De este resultado dependerán los cruces, el calendario y el nivel de dificultad que enfrentará cada país desde la fase inicial.

Sorteo Mundial 2026: Señales abiertas de TV y plataformas online HOY EN VIVO

Colombia : 12:00 medio día | Caracol, RCN y DIRECTV

: 12:00 medio día | Caracol, RCN y DIRECTV Argentina : 2:00 p.m. | Telefé, TyC Sports y D Sports

: 2:00 p.m. | Telefé, TyC Sports y D Sports México : 11:00 a.m. | TUDN, Canal 5, Las Estrellas y Vix

: 11:00 a.m. | TUDN, Canal 5, Las Estrellas y Vix Estados Unidos : 12:00 medio día | FOX (inglés), Telemundo y Fubo

: 12:00 medio día | FOX (inglés), Telemundo y Fubo Chile : 2:00 p.m. | Chilevisión y DIRECTV

: 2:00 p.m. | Chilevisión y DIRECTV Perú : 12:00 medio día | América TV, Movistar Deportes, DSPORTS y DGO

: 12:00 medio día | América TV, Movistar Deportes, DSPORTS y DGO Ecuador: 12:00 medio día | Teleamazonas, DSPORTS y DGO

Dónde Ver el Sorteo del Mundial 2026 en Europa

España : 6:00 p.m. | La 1 (RTVE) y RTVE Play

: 6:00 p.m. | La 1 (RTVE) y RTVE Play Inglaterra : 5:00 p.m. | BBC

: 5:00 p.m. | BBC Italia : 6:00 p.m. | RAI

: 6:00 p.m. | RAI Portugal : 5:00 p.m. | RTP

: 5:00 p.m. | RTP Francia: 6:00 p.m. | TF1

Además, la transmisión estará disponible gratis y en directo a través del canal oficial de YouTube de la FIFA, accesible para el mundo entero.

Cómo se hará el sorteo del Mundial 2026: el formato de 12 grupos

El sorteo definirá la composición de los 12 grupos, desde el Grupo A hasta el Grupo L, cada uno con 4 selecciones que jugarán bajo el formato de todos contra todos. Clasificarán los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros, conformando una inédita fase de 32 equipos.

Este sistema busca mayor equilibrio competitivo, más partidos y diversidad de enfrentamientos entre selecciones de distintas regiones, lo que hace de este sorteo uno de los momentos más influyentes del camino hacia el campeonato.

Los bombos del sorteo: así estará distribuido cada grupo

Las 48 selecciones se organizarán en cuatro bombos según el ranking FIFA más reciente. Cada grupo recibirá un equipo de cada bombo.

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria, Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí, Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje UEFA A, Repechaje UEFA B, Repechaje UEFA C, Repechaje UEFA D, Repechaje FIFA 1, Repechaje FIFA 2.

Seis de estas plazas se definirán en marzo, por lo que los grupos incluirán combinaciones abiertas y escenarios variables.

Reglas y restricciones del sorteo: lo que puede y no puede pasar

Separación estratégica de las potencias

Los cuatro mejores del ranking FIFA —España, Argentina, Francia e Inglaterra— quedarán en rutas opuestas y no podrán enfrentarse entre sí antes de semifinales.

Límites por confederación

Cada grupo debe tener al menos una selección de UEFA , pero no más de dos.

, pero no más de dos. Para CAF, AFC, CONCACAF, CONMEBOL y OFC, no puede haber dos equipos de la misma confederación en el mismo grupo.

Se mantienen excepciones tradicionales: Surinam (CONCACAF), Australia (AFC) y Nueva Zelanda (OFC).

Estas reglas buscan variedad geográfica y mayor competitividad.

Calendario del Mundial 2026: cuándo se conocerán fechas y sedes

El calendario oficial será revelado este sábado, con sedes y horarios confirmados. Hasta ahora, las fechas de los anfitriones ya están definidas:

Canadá

12 de junio (Toronto)

18 de junio (Vancouver)

24 de junio (Vancouver)

México

11 de junio (Ciudad de México)

18 de junio (Guadalajara)

24 de junio (Ciudad de México)

Estados Unidos

12 de junio (Los Ángeles)

19 de junio (Seattle)

25 de junio (Los Ángeles)

Selecciones pendientes: repechajes que completarán el Bombo 4

Los cupos restantes se definirán en marzo:

Repechajes UEFA

UEFA A: Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia-Herzegovina

Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia-Herzegovina UEFA B: Ucrania, Suecia, Polonia o Albania

Ucrania, Suecia, Polonia o Albania UEFA C: Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo

Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo UEFA D: Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda

Repechajes FIFA

Repechaje FIFA 1: Nueva Caledonia, Jamaica o Congo

Nueva Caledonia, Jamaica o Congo Repechaje FIFA 2: Bolivia, Surinam o Irak

Estos cupos pueden transformar radicalmente la dificultad de cualquier grupo.

Un sorteo que inicia el camino hacia el Mundial más grande de la historia

El sorteo del Mundial 2026 marca hoy el punto de partida real para las selecciones clasificadas. Con 48 equipos, nuevas reglas, un formato nunca antes visto y múltiples combinaciones posibles, este evento definirá el mapa completo del torneo más ambicioso en la historia del fútbol.