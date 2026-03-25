El Mundial 2026 entra en su tramo final antes del inicio con la esperada semana de repechaje, una fase en la que 22 selecciones se juegan todo por quedarse con los últimos 6 cupos disponibles. A cerca de 80 días del arranque del torneo, este momento se convierte en el cierre definitivo del proceso clasificatorio.

Se trata de partidos de alta tensión, con cruces directos que no permiten margen de error. Equipos de Europa y del resto del mundo buscarán un lugar en la Copa del Mundo en una instancia que históricamente ha dejado sorpresas, eliminaciones inesperadas y clasificaciones épicas.

Cómo funciona el repechaje al Mundial 2026 y cuántos cupos se definen

El repechaje es la última etapa de clasificación y reúne a selecciones que no lograron el cupo directo en sus eliminatorias. Datos clave de esta fase:

22 selecciones en competencia

6 cupos disponibles para el Mundial 2026

Inicio de partidos: jueves 26 de marzo

Formato: llaves eliminatorias directas

El sistema combina repechajes europeos e intercontinentales, con rutas que se definen a través de partidos únicos o series cortas. Cada cruce es determinante.

Partidos del repechaje europeo al Mundial 2026

Europa concentra varios de los duelos más atractivos, con selecciones de peso luchando por clasificar.

Llave 1 (Grupo A del Mundial)

República Checa vs Irlanda

Dinamarca vs Macedonia del Norte

Los ganadores de esos partidos se enfrentarán por el cupo.

El ganador final irá al Grupo A (México, Sudáfrica, Corea del Sur)

Llave 2 (Grupo B del Mundial)

Gales vs Bosnia

Italia vs Irlanda del Norte

Los ganadores de esos partidos se enfrentarán por el cupo.

El ganador final irá al Grupo B (Canadá, Catar, Suiza)

Llave 3 (Grupo D del Mundial)

Eslovaquia vs Kosovo

Turquía vs Rumania

Los ganadores de esos partidos se enfrentarán por el cupo.

El ganador final irá al Grupo D (Estados Unidos, Paraguay, Australia)

Llave 4 (Grupo F del Mundial)

Ucrania vs Suecia

Polonia vs Albania

Los ganadores de esos partidos se enfrentarán por el cupo.

El ganador final irá al Grupo F (Países Bajos, Japón, Túnez)

Estos cruces reúnen selecciones con historia y otras en crecimiento, lo que aumenta la competitividad en cada llave.

Partidos del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026

Fuera de Europa, el repechaje intercontinental define dos cupos adicionales con selecciones de diferentes confederaciones.

Ruta 1 (Grupo I del Mundial)

Bolivia vs Surinam

Ganador vs Irak

Clasificado al Grupo I (Francia, Senegal, Noruega)

Ruta 2 (Grupo K del Mundial)

Nueva Caledonia vs Jamaica

Ganador vs RD Congo

Clasificado al Grupo K (Portugal, Colombia, Uzbekistán)

Este formato eleva la exigencia, ya que obliga a los equipos a superar más de un cruce para alcanzar la clasificación.

Qué está en juego en la semana de repechaje al Mundial 2026

Más allá de los seis cupos, esta fase representa una oportunidad única para las selecciones:

Clasificar al torneo más importante del fútbol

Aumentar ingresos económicos y visibilidad internacional

Impulsar procesos deportivos a nivel nacional

Consolidar generaciones de jugadores

Cada partido se juega con máxima presión, ya que una derrota deja fuera a los equipos después de un largo proceso clasificatorio.

El repechaje como fase definitiva rumbo al Mundial 2026

El repechaje es una instancia que suele romper pronósticos. La diferencia entre clasificar o quedar eliminado se define en detalles mínimos, como una jugada puntual, un error o una decisión arbitral.

Con 22 selecciones en competencia y solo seis lugares disponibles, esta semana marcará el cierre del camino hacia el Mundial 2026. Cada cruce será una final anticipada en la que se definirán los últimos nombres que completarán el torneo más esperado del fútbol mundial.