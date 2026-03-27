El Mundial 2026 traerá consigo una serie de cambios importantes en las reglas del juego, con el objetivo principal de mejorar el tiempo efectivo y reducir las interrupciones innecesarias. Estas modificaciones, impulsadas por la International Football Association Board y respaldadas por la FIFA, marcarán una nueva etapa en la forma de disputar los partidos.

Tras lo ocurrido en Qatar 2022, donde los tiempos añadidos fueron significativamente largos para compensar las pausas, ahora la intención es atacar directamente el problema: evitar la pérdida de tiempo durante el juego. Por eso, el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá será el escenario de implementación de normas más estrictas.

Cambios en los tiempos de sustitución en el Mundial 2026

Una de las modificaciones más relevantes tiene que ver con las sustituciones. A partir de ahora, cuando un jugador sea reemplazado, tendrá un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego.

Si no cumple con este tiempo, la sanción será inmediata: el jugador que ingresará deberá esperar un minuto antes de poder entrar al campo. Esta medida busca eliminar las salidas lentas que suelen utilizarse para hacer tiempo, especialmente en los minutos finales de los partidos. Con esta regla, se espera que las sustituciones sean más ágiles y no afecten el ritmo del encuentro.

Tiempo límite en saques laterales y de meta

Otra de las nuevas reglas FIFA para el Mundial 2026 apunta a las reposiciones de balón. Tanto los saques laterales como los saques de meta tendrán un tiempo máximo de cinco segundos para ejecutarse.

Si el jugador no realiza la acción dentro de ese plazo, la posesión pasará automáticamente al equipo rival. Esta medida busca evitar retrasos innecesarios que afectan la continuidad del juego. Se trata de un cambio significativo, ya que obliga a los equipos a mantener la concentración y la rapidez en cada reanudación.

Nueva norma para atención médica en el campo

Las interrupciones por atención médica también tendrán un ajuste importante. Según la nueva reglamentación, los jugadores que reciban asistencia deberán abandonar el terreno de juego durante al menos un minuto antes de poder reincorporarse.

Esta norma pretende evitar que los futbolistas simulen faltas o prolonguen su permanencia en el suelo para cortar el ritmo del partido. Al exigir que el jugador salga del campo, se garantiza que el juego continúe sin interrupciones prolongadas y se reduce el uso estratégico de estas situaciones.

VAR con más funciones en el Mundial 2026

El sistema de videoarbitraje también tendrá un rol ampliado en el Mundial 2026. Entre las novedades, el VAR podrá intervenir en decisiones que antes no estaban dentro de su alcance.

Ahora podrá revisar:

Segundas tarjetas amarillas

Decisiones sobre saques de esquina en caso de error claro

Estos cambios buscan reducir errores arbitrales en acciones clave del juego. La inclusión de las segundas amarillas es especialmente relevante, ya que puede evitar expulsiones incorrectas que condicionen un partido.

Solo los capitanes podrán hablar con el árbitro

Otra medida que se ratifica es la comunicación con el árbitro. A partir de estas reglas, únicamente los capitanes de cada equipo podrán dirigirse al juez para reclamar o discutir decisiones.

En caso de que el capitán sea el portero, el equipo deberá designar a un jugador de campo como representante para este tipo de situaciones. Esta norma busca mejorar la relación entre jugadores y árbitros, reduciendo las protestas masivas y manteniendo el orden en el desarrollo del partido.

El objetivo de las nuevas reglas FIFA: más tiempo de juego efectivo

El trasfondo de todas estas modificaciones es claro: aumentar el tiempo efectivo de juego. Actualmente, en muchos partidos, el balón está en movimiento menos de 60 minutos de los 90 reglamentarios.

Las constantes interrupciones, demoras en reposiciones y estrategias para perder tiempo afectan el espectáculo y reducen las oportunidades de juego ofensivo. Con estas nuevas normas, la FIFA espera que los partidos sean más dinámicos, con mayor continuidad, más acciones de gol y un ritmo más alto.

Cómo impactarán las reglas en el juego del Mundial 2026

La implementación de estas medidas obligará a los equipos a adaptarse rápidamente. Los jugadores deberán ser más ágiles en las decisiones y los cuerpos técnicos tendrán que ajustar sus estrategias.

Aspectos como la gestión del tiempo, las sustituciones y la forma de defender resultados cambiarán significativamente. Ya no será tan sencillo frenar el ritmo del partido en momentos clave. El Mundial 2026 se perfila así como un torneo en el que la intensidad, la continuidad y la eficiencia marcarán la diferencia, con reglas pensadas para favorecer el espectáculo y la competitividad en cada encuentro.