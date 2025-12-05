El sorteo del Mundial 2026 se celebró con total éxito en el majestuoso The Kennedy Center de Washington D. C., dando inicio oficial a una edición inolvidable de la Copa del Mundo, la primera organizada de manera conjunta por Estados Unidos, Canadá y México.

La ceremonia contó con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el presidente estadounidense Donald Trump; la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum; y el presidente de Canadá, Mark Carney, además de decenas de personalidades del deporte, la música y el espectáculo.

Grupos del Mundial 2026

Grupo A

México Sudáfrica República de Corea Playoff D Eliminatorias Europeas

Grupo B

Canadá Playoff A Eliminatorias Europeas Catar Suiza

Grupo C

Brasil Marruecos Haití Escocia

Grupo D

Estados Unidos Paraguay Australia Selección D4

Grupo E

Alemania Curazao Costa de Marfil Ecuador

Grupo F

Holanda Japón Selección F3 Túnez

Grupo G

Bélgica Egipto Irán Selección G4

Grupo H

España Cabo Verde Arabia Saudita Uruguay

Grupo I

Francia Senegal Selección I3 Noruega

Grupo J

Argentina Argelia Austria Selección J4

Grupo K

Portugal Selección K2 Uzbekistán Colombia

Grupo L

Inglaterra Croacia Selección L3 Panamá

El espectáculo en Washington: invitados, música y ambiente

La ceremonia estuvo marcada por un ambiente vibrante desde el inicio. Figuras legendarias del fútbol mundial entregaron el testimonio de una nueva era del torneo. Artistas invitados amenizaron la gala y se presentaron segmentos especiales dedicados a las tres naciones anfitrionas, resaltando su cultura, historia y su vínculo con el fútbol.

El Mundial 2026 será el más grande de todos los tiempos: más equipos, más partidos, más ciudades y más cobertura global que nunca. La expectativa es enorme y el sorteo dejó el punto de partida para un torneo que promete marcar a toda una generación de aficionados.