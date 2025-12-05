El sorteo del Mundial 2026 se celebró con total éxito en el majestuoso The Kennedy Center de Washington D. C., dando inicio oficial a una edición inolvidable de la Copa del Mundo, la primera organizada de manera conjunta por Estados Unidos, Canadá y México.
La ceremonia contó con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el presidente estadounidense Donald Trump; la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum; y el presidente de Canadá, Mark Carney, además de decenas de personalidades del deporte, la música y el espectáculo.
Grupos del Mundial 2026
Grupo A
- México
- Sudáfrica
- República de Corea
- Playoff D Eliminatorias Europeas
Grupo B
- Canadá
- Playoff A Eliminatorias Europeas
- Catar
- Suiza
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Haití
- Escocia
Grupo D
- Estados Unidos
- Paraguay
- Australia
- Selección D4
Grupo E
- Alemania
- Curazao
- Costa de Marfil
- Ecuador
Grupo F
- Holanda
- Japón
- Selección F3
- Túnez
Grupo G
- Bélgica
- Egipto
- Irán
- Selección G4
Grupo H
- España
- Cabo Verde
- Arabia Saudita
- Uruguay
Grupo I
- Francia
- Senegal
- Selección I3
- Noruega
Grupo J
- Argentina
- Argelia
- Austria
- Selección J4
Grupo K
- Portugal
- Selección K2
- Uzbekistán
- Colombia
Grupo L
- Inglaterra
- Croacia
- Selección L3
- Panamá
El espectáculo en Washington: invitados, música y ambiente
La ceremonia estuvo marcada por un ambiente vibrante desde el inicio. Figuras legendarias del fútbol mundial entregaron el testimonio de una nueva era del torneo. Artistas invitados amenizaron la gala y se presentaron segmentos especiales dedicados a las tres naciones anfitrionas, resaltando su cultura, historia y su vínculo con el fútbol.
El Mundial 2026 será el más grande de todos los tiempos: más equipos, más partidos, más ciudades y más cobertura global que nunca. La expectativa es enorme y el sorteo dejó el punto de partida para un torneo que promete marcar a toda una generación de aficionados.