La Selección Colombia ya conoce su camino en la fase de grupos del Mundial 2026, un recorrido que combinará altitud, climas extremos y escenarios históricos. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo quedó ubicado en el Grupo K, donde enfrentará a rivales inéditos y a una potencia europea en un calendario que exige precisión física y mental desde el primer día.

Debut de Colombia en altura: Ciudad de México

El estreno mundialista tendrá un condimento especial. Colombia arrancará su participación en la altura de Ciudad de México, un desafío que históricamente modifica ritmos, desgaste y planteamientos.

El miércoles 17 de junio, a las 9:00 p.m. (hora de Colombia), la Tricolor se medirá ante Uzbekistán en el imponente Estadio Azteca, una de las sedes más emblemáticas en la historia de los Mundiales y escenario de momentos inolvidables del fútbol global.

Segundo partido: Guadalajara y un duelo clave

Para la segunda jornada, el seleccionado colombiano mantendrá su presencia en territorio mexicano pero cambiará de ciudad. El martes 23 de junio, nuevamente a las 9:00 p.m., Colombia jugará en el Estadio Akron de Guadalajara ante el ganador del repechaje FIFA, un partido que puede resultar decisivo para las aspiraciones de clasificación.

Recordemos que el vencedor de este repechaje saldrá entre Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo. En el mes de marzo de 2026, Colombia conocerá cuál será su adversario definitivo en la segunda fecha de la fase de grupos.

Cierre ante Portugal bajo las luces de Miami

La fase de grupos terminará con uno de los duelos más esperados. Colombia enfrentará a Portugal el sábado 27 de junio, a las 6:30 p.m. (hora colombiana), en el Hard Rock Stadium de Miami, una ciudad donde la Tricolor dejó grandes sensaciones en la pasada Copa América. Será un choque de alto nivel que puede definir posiciones y marcar la ruta hacia los octavos de final.

Partidos de Colombia en el Grupo K

Uzbekistán vs Colombia

Miércoles 17 de junio de 2026 — 9:00 p.m.

Sede: Estadio Azteca (Ciudad de México)

Colombia vs Ganador Repechaje FIFA

Martes 23 de junio de 2026 — 9:00 p.m.

Sede: Estadio Akron (Guadalajara)

Portugal vs Colombia

Sábado 27 de junio de 2026 — 6:30 p.m.

Sede: Miami

También se conoció el horario del partido inaugural

La FIFA confirmó el calendario completo del Grupo A, donde México será anfitrión en dos de sus tres presentaciones. El torneo comenzará oficialmente el 11 de junio con el compromiso entre México y Sudáfrica en Ciudad de México, programado para las 15:00 horas.

La selección mexicana compartirá grupo con Sudáfrica, Corea del Sur y una selección por definir entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda.

Calendario del Grupo A

Jornada 1 — Inicio del torneo

11 de junio, 15:00 — Ciudad de México

México vs Sudáfrica

11 de junio, 22:00 — Guadalajara

Corea del Sur vs Selección FIFA (DEN/MKD/CZE/IRL)

Jornada 2 — México vuelve a Guadalajara

18 de junio, 12:00 — Atlanta

Selección FIFA vs Sudáfrica

18 de junio, 21:00 — Guadalajara

México vs Corea del Sur

Jornada 3 — Definición del grupo

24 de junio, 21:00 — Ciudad de México

Selección FIFA vs México

24 de junio, 21:00 — Monterrey

Sudáfrica vs Corea del Sur

México disputará así dos encuentros en territorio nacional —el debut y el cierre— y otro más en Guadalajara, lo que le permitirá contar con apoyo masivo durante la mayor parte de la primera fase.