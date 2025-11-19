El sorteo del Mundial de Norteamérica 2026 comienza a tomar forma tras la actualización del ranking FIFA de noviembre. Con ello, quedaron definidos los bombos para construir los 12 grupos del torneo, que en esta edición contará con 48 selecciones. Colombia partirá desde el Bombo 2, a la espera de su ubicación final en el cuadro del certamen.

Cómo será el sorteo del Mundial 2026

El evento se realizará el viernes 5 de diciembre, desde las 11:00 a. m. (hora de Colombia), en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington D. C.

Los tres anfitriones —México, Estados Unidos y Canadá— ya tienen posición asegurada en el cuadro y ocuparán las casillas A1, D1 y B1, respectivamente.

El sorteo mantendrá la restricción habitual de evitar emparejamientos entre equipos de una misma confederación en fase de grupos, salvo la UEFA, que podrá tener hasta dos selecciones europeas en cuatro llaves debido a la cantidad de participantes del continente.

Formato y novedades del Mundial 2026

La edición 2026 marcará un cambio histórico: serán 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro, avanzando a la siguiente fase los dos primeros y los ocho mejores terceros, para completar los 32 equipos que disputarán los dieciseisavos de final.

Desde allí, todo será eliminación directa hasta la gran final del 19 de julio, en un calendario que reunirá 104 partidos en 38 días.

El sorteo también considerará seis casillas pendientes, correspondientes a los cupos que aún están en disputa mediante repechajes:

Cuatro plazas de UEFA .

. Dos cupos intercontinentales, cuyo mini torneo se jugará en México en marzo de 2026.

Así quedaron los bombos del Mundial 2026

Bombo 1

México (14 ranking FIFA)

Estados Unidos (16)

Canadá (28)

España (1)

Argentina (2)

Francia (3)

Inglaterra (4)

Portugal (5)

Brasil (6)

Países Bajos (7)

Bélgica (8)

Alemania (10)

Bombo 2

Croacia (11)

Marruecos (12)

Colombia (13)

Uruguay (15)

Suiza (17)

Senegal (18)

Japón (19)

Irán (21)

Corea del Sur (22)

Ecuador (23)

Austria (24)

Australia (25)

Bombo 3

Noruega (29)

Panamá (31)

Egipto (32)

Argelia (35)

Escocia (38)

Paraguay (39)

Costa de Marfil (42)

Túnez (43)

Qatar (52)

Uzbekistán (55)

Arabia Saudita (58)

Sudáfrica (59)

Bombo 4

Repechaje Intercontinental (x2)

Repechaje UEFA (x4)

Jordania (66)

Cabo Verde (71)

Ghana (73)

Curazao (82)

Nueva Zelanda (85)

Haití (88)

Selecciones que disputarán el repechaje europeo

Kosovo

Suecia

Dinamarca

Turquía

Bosnia y Herzegovina

Gales

Macedonia del Norte

Rumania

Irlanda del Norte

Repechaje intercontinental en Concacaf

Las dos selecciones que lograron dicha distinción en esta zona son:

Surinam

Jamaica

Equipos confirmados para el repechaje intercontinental

Seis equipos disputarán esta repesca, aunque solo dos avanzarán al Mundial. A Surinam y Jamaica se suman:

Bolivia

Nueva Caledonia

República Democrática del Congo

Irak

El formato incluirá llaves de eliminación directa en sede neutral, con calendario pendiente por definir por parte de FIFA.

Así va la lista del Mundial 2026: 42 selecciones clasificadas

El torneo ya tiene 42 selecciones aseguradas, en medio del formato ampliado de 48 equipos. Faltan seis cupos por definirse entre repechajes y Eliminatorias aún en curso.

Concacaf

Estados Unidos

México

Canadá

Panamá

Curazao

Haití

Conmebol

Argentina

Brasil

Uruguay

Colombia

Ecuador

Paraguay

Europa

Inglaterra

Francia

Portugal

Noruega

Croacia

España

Bélgica

Austria

Suiza

Escocia

Países Bajos

Alemania

África

Argelia

Cabo Verde

Egipto

Costa de Marfil

Ghana

Marruecos

Senegal

Sudáfrica

Túnez

Asia

Japón

Irán

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

Catar

Arabia Saudita

Oceanía