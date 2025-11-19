El sorteo del Mundial de Norteamérica 2026 comienza a tomar forma tras la actualización del ranking FIFA de noviembre. Con ello, quedaron definidos los bombos para construir los 12 grupos del torneo, que en esta edición contará con 48 selecciones. Colombia partirá desde el Bombo 2, a la espera de su ubicación final en el cuadro del certamen.
Cómo será el sorteo del Mundial 2026
El evento se realizará el viernes 5 de diciembre, desde las 11:00 a. m. (hora de Colombia), en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington D. C.
Los tres anfitriones —México, Estados Unidos y Canadá— ya tienen posición asegurada en el cuadro y ocuparán las casillas A1, D1 y B1, respectivamente.
El sorteo mantendrá la restricción habitual de evitar emparejamientos entre equipos de una misma confederación en fase de grupos, salvo la UEFA, que podrá tener hasta dos selecciones europeas en cuatro llaves debido a la cantidad de participantes del continente.
Formato y novedades del Mundial 2026
La edición 2026 marcará un cambio histórico: serán 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro, avanzando a la siguiente fase los dos primeros y los ocho mejores terceros, para completar los 32 equipos que disputarán los dieciseisavos de final.
Desde allí, todo será eliminación directa hasta la gran final del 19 de julio, en un calendario que reunirá 104 partidos en 38 días.
El sorteo también considerará seis casillas pendientes, correspondientes a los cupos que aún están en disputa mediante repechajes:
- Cuatro plazas de UEFA.
- Dos cupos intercontinentales, cuyo mini torneo se jugará en México en marzo de 2026.
Así quedaron los bombos del Mundial 2026
Bombo 1
- México (14 ranking FIFA)
- Estados Unidos (16)
- Canadá (28)
- España (1)
- Argentina (2)
- Francia (3)
- Inglaterra (4)
- Portugal (5)
- Brasil (6)
- Países Bajos (7)
- Bélgica (8)
- Alemania (10)
Bombo 2
- Croacia (11)
- Marruecos (12)
- Colombia (13)
- Uruguay (15)
- Suiza (17)
- Senegal (18)
- Japón (19)
- Irán (21)
- Corea del Sur (22)
- Ecuador (23)
- Austria (24)
- Australia (25)
Bombo 3
- Noruega (29)
- Panamá (31)
- Egipto (32)
- Argelia (35)
- Escocia (38)
- Paraguay (39)
- Costa de Marfil (42)
- Túnez (43)
- Qatar (52)
- Uzbekistán (55)
- Arabia Saudita (58)
- Sudáfrica (59)
Bombo 4
- Repechaje Intercontinental (x2)
- Repechaje UEFA (x4)
- Jordania (66)
- Cabo Verde (71)
- Ghana (73)
- Curazao (82)
- Nueva Zelanda (85)
- Haití (88)
Selecciones que disputarán el repechaje europeo
- Kosovo
- Suecia
- Dinamarca
- Turquía
- Bosnia y Herzegovina
- Gales
- Macedonia del Norte
- Rumania
- Irlanda del Norte
Repechaje intercontinental en Concacaf
Las dos selecciones que lograron dicha distinción en esta zona son:
- Surinam
- Jamaica
Equipos confirmados para el repechaje intercontinental
Seis equipos disputarán esta repesca, aunque solo dos avanzarán al Mundial. A Surinam y Jamaica se suman:
- Bolivia
- Nueva Caledonia
- República Democrática del Congo
- Irak
El formato incluirá llaves de eliminación directa en sede neutral, con calendario pendiente por definir por parte de FIFA.
Así va la lista del Mundial 2026: 42 selecciones clasificadas
El torneo ya tiene 42 selecciones aseguradas, en medio del formato ampliado de 48 equipos. Faltan seis cupos por definirse entre repechajes y Eliminatorias aún en curso.
Concacaf
- Estados Unidos
- México
- Canadá
- Panamá
- Curazao
- Haití
Conmebol
- Argentina
- Brasil
- Uruguay
- Colombia
- Ecuador
- Paraguay
Europa
- Inglaterra
- Francia
- Portugal
- Noruega
- Croacia
- España
- Bélgica
- Austria
- Suiza
- Escocia
- Países Bajos
- Alemania
África
- Argelia
- Cabo Verde
- Egipto
- Costa de Marfil
- Ghana
- Marruecos
- Senegal
- Sudáfrica
- Túnez
Asia
- Japón
- Irán
- Uzbekistán
- Corea del Sur
- Jordania
- Australia
- Catar
- Arabia Saudita
Oceanía
- Nueva Zelanda